人民网北京3月14日电 （记者温璐、孙竞）近日，教育部印发了《新时代马克思主义理论研究和建设工程教育部重点教材建设推进方案》（以下简称《推进方案》），教育部教材局负责人就相关问题回答了记者提问。

据了解，为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固马克思主义在高校意识形态领域的指导地位，推动马克思主义理论研究和建设工程（以下简称马工程）教育部重点教材建设在已有成就基础上取得更大进展，打造培根铸魂、启智增慧的精品教材，整体提升高校哲学社会科学教材质量，培养担当民族复兴大任的时代新人，根据《全国大中小学教材建设规划（2019—2022年）》，制定了本方案。

"教材是传播知识的主要载体，体现着一个国家、一个民族的价值体系，是老师教学、学生学习的重要工具。"教育部教材局负责人介绍，实施《推进方案》就是要在新时代持续推进教育部马工程重点教材建设，落实教材建设国家事权的新使命新要求。

该负责人表示，新时代教育部马工程重点教材建设的目标是，补充、拓展建设现有教育部马工程重点教材课程覆盖面不足、亟需加强的学科专业课程教材，整体推进不同学段、不同类型高校哲学社会科学相关学科专业课程教材建设，做到体系结构合理、质量全面提升、机制健全完备、队伍齐整精良。用5年时间，重点建设200种左右精品教材，形成以马克思主义为指导、体现中国特色的高校哲学社会科学教材系列。

为确保5年内完成200种教材建设任务，在教材建设方式上将有哪些创新？该负责人表示，一是教材编写。采取国家直接编写、高校等单位申报编写和从现有教材中遴选修订等多种方式。二是教材审核。把高校等单位审读与国家教材委员会审核相结合，强化编写单位和修订单位主体责任，加强审核把关，所有教材均须经国家教材委员会审核认定。三是教材出版。加强管理，实行出版准入和备案。直接编写的教材，由教育部选定出版机构。申报编写的教材，原则上由编写单位根据准入标准遴选确定出版机构。组织修订的教材，原则上由原出版机构承担。四是教材使用。坚持统一使用，同时健全马工程重点教材使用目录。对不同编写组编写的同一种教育部马工程重点教材，各高校可结合本校特色和人才培养目标从中选用。创新的目的，是集合众智、汇聚优势，让有实力的高校等组织编写教材，让一流专家潜心编写教材，让优秀出版机构用心编辑教材，真正打造立得住、用得好、有影响的精品教材。

该负责人指出，《推进方案》对打造“中国系列”教材作出了部署，纳入重点任务建设。今年年初启动建设的首批中国经济学教材是打造“中国系列”教材的积极探索。新中国成立70多年来，特别是改革开放40多年来，中国共产党领导经济建设取得了伟大成就和宝贵经验，迫切需要深入总结，凝练体现在中国经济学教材中，把中国的经验概括提炼好、讲述好，以教材建设为载体，进一步深化中国经济学理论研究，加快形成中国经济学理论体系和教材体系。

下一步，在总结借鉴中国经济学教材建设经验基础上，将组织研究论证中国法学、中国新闻学教材建设，并逐步向哲学社会科学其他领域拓展，着力打造“中国系列”精品教材，加快形成体现中国立场、中国智慧、中国价值的理论体系和教材体系，力求用中国理论解读中国实践，用中国话语阐述中国发展，用中国理论指导新的伟大实践。

据了解，《推进方案》将分两批实施，分别发布重点建设教材目录，第一批计划于2022年启动，第二批计划于2023年启动。

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