原标题：视障小提琴女孩：我想让你“听”到“雪花”的温暖

原标题：我想让你“听”到“雪花”的温暖——冬残奥会闭幕式视障小提琴演奏者马奕菲的故事

新华社银川3月13日电 伴着《雪花》悠扬的小提琴伴奏声，冬残奥会主火炬逐渐熄灭。北京冬残奥会13日晚落下帷幕，但温暖还在继续传递。

那个身着粉色礼服、站在“唱片”中间的小提琴演奏者，是来自宁夏的16岁视障女孩马奕菲。现场奏响这段旋律时，她想到的是那些艰苦训练、克服困难的残疾运动员们，“我也是残疾人，想用音乐为他们做一点微不足道的小事”。

这是闭幕式上的熄灭主火炬环节。新华社记者张博文摄

马奕菲两岁时因眼疾双目失明，5岁学钢琴，9岁学小提琴。她看不到，却能从声音、温度、氛围里感受音乐的“多彩”。演奏《雪花》时，“我联想到冬天，却感受到了温暖、希望和光明”。

在北京冬残奥会闭幕式前4天，她接到要参加演出的电话。“当时还没确定，只是说有机会，即使这样我们也很惊喜，当天买票去北京。”她的母亲哈春燕说。

登台短短一分多钟，背后却凝聚了一个视障女孩十几年如一日追梦的艰辛付出。

马奕菲在北京练习闭幕式演奏曲目。

慢慢长大懂事后，马奕菲从其他孩子的议论中，意识到自己比别人差点什么。父母给她讲海伦·凯勒的故事，“上天为你关上一扇门，也会为你打开另一扇窗”。这给她种下一个信念：“别人能做到的，我也能。”

哈春燕曾是小学音乐老师，家中有台钢琴，马奕菲幼时就对音乐产生了兴趣。看不到乐谱，哈春燕说给她听，她把乐谱背下来再弹。看不到琴键，她总是弹错，一首曲子几千遍才能弹准。

学小提琴更难。琴弓总是拉不直，马奕菲要摸着老师的手、胳膊和背记住动作。学了3年，琴弦还是“吱吱呀呀”。“说实话我都快‘崩溃’了。”哈春燕劝她放弃，她却说：“我不甘心，坚持下去一定会更好。”

马奕菲在家练习小提琴。

2018年，马奕菲有幸跟着中央音乐学院的老师学音乐，开启了从银川到北京的千里求学路。每到周末，父母轮流陪她坐火车去北京上课，买不到硬卧票就坐一晚上，赶火车来不及吃饭就吃泡面。

在父母眼里，马奕菲十分自律，甚至有点像“苦行僧”。为了参加普通高考，练琴之余，她熬夜到晚上12点完成文化课作业，用盲文打点速度慢，握笔的手已磨出老茧。“我们心疼，却不能说，只有鼓励和督促。”父亲马国龙说。

马奕菲父母收集的部分往返北京学音乐的火车票。

学音乐对于这个普通工薪家庭来说费用不菲，每年往返北京的火车票就要3万多元。为满足女儿更专业的练习，父母向亲戚借钱凑够15万元买了一台二手三角钢琴，换掉了家里老旧的立式钢琴。

“我们想尽可能给孩子一个实现梦想的机会。”马国龙说，对音乐一窍不通的他也学会了五线谱，帮女儿读谱、打谱。

尽管身处黑暗，温暖却从不缺席。马奕菲在成长过程中，受到来自社会各界的关爱，收到盲文纸、听书机、语音手表等爱心捐赠，学校和当地残联还为她提供了很多展示才艺的机会。去年，她在第十届全国残疾人艺术汇演（西部片区）比赛中获得二等奖。因为学习刻苦，她还获得了国家级奖学金。

马奕菲参加钢琴比赛。

“像马奕菲这样年轻的视障女孩展现出的阳光、自信和进取，正是我们国家发展进步、充满活力的生动写照。”宁夏残联宣传文化工作部主任党孝宏说，如同冬残奥会上的每一位残疾人运动员，残疾朋友们每个克服困难、超越自我的精彩时刻都值得掌声。

参加这次闭幕式，马奕菲很激动：“没有之前的坚持，今天也无法站在舞台上。未来我想用音乐，把温暖传递给更多人。”（记者马丽娟）

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