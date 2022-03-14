原标题：杭州暂时关停酒吧等密闭场所 校外机构线下教学暂停

杭州余杭仁和街道开展核酸检测。 杭州市中医院供图

13日，杭州市疫情防控办发布《关于疫情期间加强部分公共场所管控和严格控制人员聚集性活动的通知》(下称《通知》)称，杭州全市酒吧、KTV、网吧、棋牌室等通风条件差、人群聚集的密闭场所暂时关停，暂停校外培训机构线下教学。

《通知》指出，当前，国内本土聚集性疫情频发，特别是3月份以来，疫情发生的频次和规模明显增大，波及地区范围不断扩大。杭州疫情形势严峻复杂，已经到了关键的窗口期、决胜期。

《通知》要求，从严管理人员聚集性场所。从即日起，全市酒吧、KTV、网吧、棋牌室、麻将房、桌游室等通风条件差、人群聚集的密闭场所暂时关停。控制部分公共场所接待规模，保持合理间距，餐厅饭馆、茶室、歌舞娱乐场所、游艺厅、影剧院、体育馆、图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、公园、市区旅游景点等公共场所接待人数不超过最大承载量的50%，宗教活动和民间信仰活动场所内参加活动的人数不超过场所容纳规模的50%。所有公共场所特别是交通枢纽、高速服务区、城市轨道交通站、宾馆酒店、商场市场、殡仪馆等场所要严格落实人员扫(查)码、测温、戴口罩(用餐时除外)等措施。

《通知》要求，暂停校外培训机构线下教学。从即日起，杭州全市所有校外培训机构一律暂停线下教学培训。主管部门、培训机构要向家长做好宣传和解释工作，取得家长的理解、配合和支持，妥善处理相关事宜。各中小学校要提醒学生及家长疫情期间学习生活的注意事项，引导不参加任何校外线下培训活动。

《通知》提出，严格控制大型线下展销活动和大型聚集性活动。各类商业机构要暂停举办线下大型聚集性展销、促销等各类活动。商场超市、农集贸市场等场所要限制瞬时客流量，缩短排队等候时间。

按照“非必要不举办”“能线上不线下”的原则，严格落实“谁举办、谁负责”“哪里举办、哪里负责”要求，杭州从严控制聚集性活动和参加人员范围，压减线下各类会议活动规模和次数，暂缓或延期举办多城市人员来杭参加的大型会议活动、展会赛事。50人以上会议活动应制定疫情防控方案并严格执行。提倡“喜事缓办、丧事简办、宴会不办”，并按规定报村(社区)备案，严格控制参加人数，做好必要的防控措施。

以上防控措施将根据疫情风险评估情况动态调整。(张煜欢)

(责编：温璐、吴楠)