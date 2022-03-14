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哈尔滨市疫情防控连“升级” 主城区中小学实行线上教学

2022年03月14日08:35 | 来源：中国新闻网
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原标题：哈尔滨市疫情防控连“升级” 主城区中小学实行线上教学

　　哈尔滨市教育局13日晚发布消息，鉴于当前疫情形势的严峻性复杂性，哈尔滨市部分中小学校由线下教学转为线上教学。

　　2月28日，哈尔滨市道外区发生输入性本土疫情，疫情发生后，哈尔滨市道外区启动应急响应机制，从3月1日对该区中小学全部转为线上教学。

　　3月6日，哈尔滨市持续加强社会面管控，暂停举办大型会议、活动、论坛、展销促销等聚集性活动；养老服务机构暂停线下探视活动、暂停接收新入住老年人，公安司法行政监所暂停直接接触的家属探视。

　　从12日晚间开始，哈尔滨市开展全民核酸检测。

　　13日晚，哈尔滨市教育局发布部分中小学校线下教学转为线上教学的通知，自3月14日起，哈尔滨市道外区继续实行线上教学，道里区、南岗区、香坊区、平房区、松北区、双城区、五常市中小学校(含中职学校)由线下教学转为线上教学。

　　同时，该市所有托幼机构停园，各类校外教育培训机构停止线下授课。

　　截至3月12日24时，黑龙江省现有境外输入确诊病例11例，境外输入无症状感染者5例；该省现有本土确诊病例27例，本土无症状感染者62例。(记者 王妮娜)

(责编：温璐、吴楠)

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