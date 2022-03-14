原标题：点燃扎根乡村的“火苗”

“迈出校门41年，晓庄文化始终滋养着我的生命、我的学校。”在行知教育基地的小树林边，南京晓庄学院校友、南京行知教育集团总校长杨瑞清告诉记者，“陶行知先生点燃了我心中那个扎根乡村的‘火苗’。我这一辈子，只为做办好乡村教育这一件事。”

振兴乡村必先振兴乡村教育。作为中国近代乡村师范教育发源地，已有95年办学历史的南京晓庄学院，持续发挥“晓庄试验乡村师范”传统，用创新思维改革教师培养模式，为教育振兴乡村贡献力量。95年来，行知精神点燃了一届又一届晓庄学子内心的激情，17万名毕业生争做“大先生”，他们中有近三分之一的人奔赴乡村，成为行知教育忠实的践行者。

营造一方行知教育的理想家园

南京晓庄学院前身是由陶行知先生创办的“晓庄试验乡村师范”。为实现“征集一百万个同志，创设一百万个学校，改造一百万个乡村”的愿望，1927年3月，留学归来的陶行知在南京北郊的劳山创办了“晓庄试验乡村师范”，培养具有改造社会精神的新型乡村教师。

1981年，从晓庄师范毕业的杨瑞清，并没有选择繁华的城市生活，他端端正正写下了志愿——到乡村教书，从而成为南京江浦县五里村小学的一名乡村教师。

41年来，杨瑞清带领师生在这里实践行知教育的理念。“乡村有很多优势，在城市，学校里有土地不可想象，而在乡村容易实现。我们栽下了一片小树林，营造了8亩茶园、15亩果园、200亩荷花园，成为极好的校本课程资源。这都是从陶行知教育思想如‘生活即教育’‘教学做合一’中汲取的教学智慧，利用农村的生活场景，引导学生动手实践。”杨瑞清说，这所小学的学生在之后的升学和成长过程中，普遍被评价为“后劲很足”，因为他们的童年很舒展。

对于这位倾情于行知教育的毕业生，母校投来更多的关注。1989年10月，这所小学被命名为晓庄师范第二附属小学。“附属是个名誉，本质是联合。”杨瑞清说，学校成为晓庄师范毕业生的实习基地，优秀的师范生们源源不断充实到乡村小学中，成为乡村教育新鲜的血液。

母校的那些课程——“陶行知教育”“陶行知教育思想研究”，母校的那些教育实践基地——行知园、师德教育馆、犁宫旧址，在杨瑞清心目中是“神圣”的。这是晓庄教师教育模式的独特之处，用润物细无声的方式，将具有乡土教育情怀的师德养成贯穿乡村教师教育全过程，培养师范生的“乡村教育情怀”。

扎根云南乡村小学十八载的胡小五、远赴青海支教并留在雪域高原的周蕾……许许多多晓庄毕业生，在行知教育思想的浸润下，“捧着一颗心来，不带半根草去”，把“教学做合一”的教育思想带到贫瘠的乡村，丰富幼小的心灵。

开辟一条乡村教师培养的新路径

“总以为当班主任十分简单，小孩子的事情分分钟就能解决。”南京晓庄学院大四学生周宇循第一次与48名小学生面对面“过招”，才发现教学的确是“一门复杂的艺术”。这个说话利索、藏不住情绪的“直性子”老师，现在学会了在课后拉着“小调皮”的手，一对一耐心开导了。

周宇循的转变源于南京晓庄学院开展的第16期“顶岗培训·置换研修”。自2006年起，南京晓庄学院创新师范生实习方式，让师范生到村小“顶岗”实习，“置换”出乡村教师重返高校脱岗培训。

“师范生在经过3年的专业学习后，第一次深入真实而复杂的教育情境，体验教学活动，感受教学压力，这是我校‘教学做合一’人才培养理念的充分体现，缩短了师范生的入职适应期。”南京晓庄学院校长张策华说，“同时我们感受到，相比城里的教师，农村教师进修、读书和科研条件都存在较大差距。与农村教师的相处让我们更加了解乡村教育面临的困境和现实需求，也能让我们对学生能力的培养更加有针对性，更加接地气。”

16年来，该项目从部分试点到全面推广，从学校自主开展到教育主管部门支持，从最初39名师范生试点参与到如今3050名师范生受益，1384名乡村教师参与置换研修培训，合作学校560所，其中大部分是南京涉农区域乡村小学，为乡村教师的职后教育和在校师范生拓展实践基地开辟了一条新路径。

培养一批懂乡村、爱乡村的优秀教师

“城市导向的职前教师教育，无法让师范生充分习得如何胜任乡村教育、适应乡村生活，这应是目前乡村教师频繁流失的原因之一。”南京晓庄学院副校长王本余说，只有投身乡村、深入乡村、了解乡村，才能培养出懂乡村、爱乡村、造福乡村的优秀教师。

南京晓庄学院近年来致力于深挖行知教育思想，将乡村教育的培养元素融入课程目标、课程组织与实施、课程评价等多个方面，扎实做好实境育人。

2000年前后，该校幼儿师范学院就以暑期支教等形式引导学生走进乡村，关爱留守儿童，围绕不同主题进行阅读指导、绘本创作等。这一举措不仅丰富了农村幼儿的暑期生活，拓展了课程资源，也让一批批学前教育专业的学生加深了对农村学前教育的认识，增强了他们对乡村教育的认同。20余年来，该院学生已深入农民家庭1万多个，累计服务时间超过2.4万个小时，形成调研报告4万余字，“留守儿童的教育研究与关爱行动”也由幼儿师范学院扩展到了全校，研究成果获高等教育国家级教学成果二等奖。

采访中记者了解到，除通过顶岗实习、实践教育等形式引导师范生提前接触乡村学校和乡村教师，提高职业适应性、增强实践能力外，学校还通过扎实做好乡村定向师范生培养工作，积极为乡村学校培养优良师资。

“学院开设的课程非常丰富。我是语文方向的，还选修了美术、手工，这对我现在的工作太有帮助了。”来自连云港东海县温泉镇的2017级乡村定向师范生卜蕊蕊说。

为培养乡村学校急需的学科教师，学校有效整合地方政府、教师发展中心、中小学校等教育资源，扎实做好定向生的培养工作，率先在小学教育、学前教育、体育教育、音乐教育4个专业开展乡村教师教育培养工作。

作为江苏省首批乡村定向师范生项目培养单位，南京晓庄学院自2016年起，连续6年招收定向师范生，累计培养2650名乡村定向师范生，师范专业也由最初的4个拓展到10个。2020届、2021届共计500余名毕业生已返乡就业。

“行是知之始，知是行之成。一直以来，学校十分注重挖掘并实践陶行知先生‘教学做合一’的思想。今年是建校95周年，我们进一步将行知精神融入人才培养的全过程，彰显教师教育特色，为全国、全省源源不断输送热爱乡村教育的优秀教师。”南京晓庄学院党委书记陈华说。（记者 苏雁 本报通讯员 刘凯）

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