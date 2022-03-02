原标题：哈尔滨市道外区中小学转为线上教学 43户经营场所暂停营业

1日，哈尔滨市举行疫情防控新闻发布会，哈尔滨市道外区副区长王振宇就道外区对病例所在小区及涉疫场所采取哪些具体措施进行发布。

疫情发生后，哈尔滨市道外区启动应急响应机制，市、区负责人靠前指挥，扁平化管理，连夜工作，对病例所在梧桐郡小区29栋楼、95个单元、1332户、3163人进行封控，实行“区域封闭、足不出户、不出不进、服务上门”的管理措施。对病例所涉及的2个单元91户197人全部连夜转运到集中隔离点，并同步进行核酸检测，首次检测结果全部为阴性。对封控区内43户经营场所暂停营业，全区中小学全部转为线上教学。同时，组织100人工作力量进驻封控小区，全力做好社会稳定、物资供应等服务保障工作。

对排查出的东华苑、天河园、病例家庭等20个涉疫场所全部封闭，进行外环境采样和终末消杀，累计采样404份，已出结果329份，全部为阴性，待出结果75份。待专家综合评估后，有序恢复开放。根据核酸筛查情况和流调轨迹，确定下一步重点管控区域范围。(记者 刘锡菊)

(责编：郝孟佳、温璐)