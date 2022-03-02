原标题：本科设纪检监察专业，这所大学开了先例！

近日，教育部官网发布了《关于公布2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，其中，纪检监察专业的出现，颇引人关注。

随着新增专业获批，内蒙古大学成为全国首个设置纪检监察本科专业的高等学校。

图片来源：内蒙古大学微信公众号

纪检监察专业：四年制，授法学学位

根据教育部发布的《2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》，内蒙古大学申报的纪检监察专业，其专业代码为“030108TK”，学位授予门类为“法学”，修业年限为四年制。

内蒙古大学官网介绍，纪检监察本科专业旨在培养既熟悉法学专业基础知识，又具备纪检监察理论知识和实践能力，忠诚于党、忠诚于纪检监察事业，具有法治意识、责任意识，德才兼备、高素质的复合型、职业型、创新型专门人才，为全面推进新时代纪检监察工作提供有力的人才智力保障。

该校还介绍，已将纪检监察学科建设列为内蒙古大学“十四五”期间重点建设项目。

值得一提的是，去年3月，内蒙古大学成立了监察官培训学院，按照内蒙古纪委监委网站的介绍，该学院旨在培养德才兼备的高素质监察官后备人才，对于适应国家监察体制改革，推动纪检监察干部队伍高质量建设，深化全区党风廉政建设和反腐败斗争具有重大意义。

“纪检监察”，都学啥？谁来教？

按照校方介绍，内蒙古大学着力优化纪检监察本科专业课程体系，已论证完成全面涵盖专业核心课、方向课以及实践教学环节的专业课程体系设置。

此外，与纪检监察实务部门通力合作，共同进行了纪检监察本科专业核心课程《纪检监察工作概论》等13门课程建设。

在师资队伍建设方面，学校将依托法学、马克思主义理论、政治学、行政管理学等优势学科，通过选派教师在实务部门开展专业实训，拟选聘校外实务专家参与实践课程教学，建立起一支职称结构合理、学历层次高、专业能力强的纪检监察师资队伍。

“我们将不断完善纪检监察本科专业建设，严把人才培养质量关，努力培育出适应党和国家事业发展需要的纪检监察人才。”内蒙古大学监察官培训学院院长段计珍表示。

“反腐硕士”曾引发关注

内蒙古大学的纪检监察本科专业获批消息发布后，不少网友讨论“反腐专业进大学”的话题。

其实，早在2010年，最高检和中国人民大学签署合作备忘录，联合培养职务犯罪侦查方向的硕士研究生。

当时，外界把“职务犯罪侦查方向法律硕士”形象地称为“反贪硕士”“反腐硕士”，2010年秋季学期，30名新生进入备受舆论关注的“反贪硕士班”学习。

按照媒体的跟踪报道，人大首届职侦班的30名硕士毕业后，14名学生考入检察机关，其余学生有考入法院、银行、证券公司、国税局等热门单位的，也有进入企业和高校的。

今年1月，中国纪检监察学院研究员王希鹏曾在中国纪检监察报发文谈“纪检监察学科建设”。

他提到，近年来，高等教育领域在推进纪检监察学科建设上作了大量基础性工作。设立纪检监察学科，能够汇聚学科队伍，搭建更广阔平台，造就一批在国内外有广泛影响的纪检监察理论人才，同时培养我国在国际反腐败合作、巡视巡察、企业廉洁内控方面的紧缺人才。(记者 阚枫)

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