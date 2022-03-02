原标题：撤出乌克兰的中国留学生：用爱协助同胞撤离

“谢谢您，中国留学生的骄傲！”“你的无私付出令人感动！”“在外感受到了同胞的温暖！”这些都是来自“乌克兰入境波兰华人群”的微信群消息，感谢的对象是同一个人：在乌克兰利沃夫音乐学院的中国留学生张馨心。

2月26日，张馨心在乌克兰老师的协助下，从乌克兰利沃夫撤离至波兰的克拉科夫，随后她在社交平台上组建了微信群，将该撤离渠道告诉在乌境内的同胞。从自己逃离战乱到协助同胞撤离，张馨心在接受中新社记者采访时介绍了这一路的心路历程。

张馨心回忆道：“2月25日，我的老师卢波夫·卡查拉(Lubov Kachala)问我要不要和她一起撤离。我答应了，她在防空警报中开车来接我，随后又到她家取了两个行李后和她的家人一起到了利沃夫火车站，乘坐前往波兰的火车。途中，她在波兰工作的老公帮我问了波兰的边境政策，得到了中国人不需要签证就可以从乌克兰进入波兰的消息。”

“当时的情况十分紧急，我的老师是在防空警报声中开车来接我撤离的。”张馨心激动地对记者说，“如果没有他们，就没有我现在重获平安的环境，我也不知道后面会发生什么。”

“上车后，列车上的人特别多，这辆火车从利沃夫直达波兰边境城市普热梅希尔，在两节车厢的连接处不到10平方米的地方，有18个人站在那里。大家神色恍惚，一脸茫然，也有乌克兰人在哭泣。我听到他们说不知道再回来，这个城市还在不在。”

张馨心说：“其实这班列车40分钟就已经出乌克兰边境了，但是在波兰境内却堵了大概六七个小时，原本2个小时就能抵达的路程变成了9个小时，在2月26日凌晨1点才到目的地。随后通关的时候，波兰边境在护照上给我盖了章，允许我入境。”

提起在乌克兰利沃夫的情况，张馨心仍然心有余悸，她说：“虽然发生战争后，我一直在家里，但是整个人都处于紧张状态，这导致我到波兰后的第二天早上，听到火车的轰鸣声还以为是防空警报，条件反射地要躲起来，随后才发现我已经到了相对安全的地方。”

到达波兰的张馨心，立刻联系了波兰浙江商会会长杜建勇，在其协助下建立了名为“乌克兰入境波兰华人群”的微信群。张馨心说：“我希望能让更多滞留在乌克兰的同胞知道这样一个渠道，同时尽自己的力量让他们能赶紧撤离。”

建群后一天内，群成员上升到300多人，他们大多来自哈尔科夫和基辅，也都是互相介绍加入此群的，同胞们询问最多的是该如何从所在地撤离至波兰。

群里还有在波兰各商会的侨领提供信息帮助。据了解，商会的同胞在边境线上设立了6个接待点，还配备了饮水和食物，为从乌克兰撤离的同胞提供相应帮助。

张馨心说：“这都是自发性的行动，体现我们中国人其实更多的是善良友爱、互帮互助、爱好和平的使者。群里的同胞一直在说感谢我，我想说战争期间不谈感谢，因为我们都是中国人。”

说到这，张馨心有些语塞，几秒后她接着说：“我想把这种力量传递下去，因为要没有我的老师，我也不会知道可以通过这样的方式离开乌克兰，而老师的初衷就是爱和善良。我希望把这样的力量传递下去！”(作者 李翔)

(责编：郝孟佳、温璐)