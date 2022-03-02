原标题：中小学教科书正文用字不应小于小4号

3月1日起，由国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布的国家标准《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（标准号：GB40070-2021）正式实施。

根据此标准，中小学教科书正文最小用字不应小于小4号。

标准提出，小学一、二年级的教科书用字应不小于3号字，汉字以楷体为主；小学三、四年级用字应不小于4号字，汉字以楷体和宋体为主，由楷体逐渐过渡到宋体；五至九年级和高中用字应不小于小4号字，汉字以宋体为主；学龄前儿童的学习读物，字号应不小于3号字，字体以楷体为主。

此外，教科书中的目录、注释等辅文用字，可参照正文用字适当减小，但小学阶段最小用字应不小于5号字。初中和高中阶段最小用字应不小于小5号字。

该标准还对与近视防控相关的教辅材料、试卷、课业簿册（作业本）、学习用杂志、报纸及其他印刷品、出版物等儿童青少年学习用品卫生要求及检测方法进行规定。

此前2018年8月，教育部、国家卫生健康委员会、国家体育总局、财政部、人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国家新闻出版署、国家广播电视总局等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》。

《实施方案》提出，到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低一个百分点以上。到2030年，实现儿童青少年新发近视率明显下降、视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38％以下，初中生近视率下降到60％以下，高中阶段学生近视率下降到70％以下。

文/本报记者 张恩杰

(责编：郝孟佳、温璐)