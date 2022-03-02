人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》昨起实施

中小学教科书正文用字不应小于小4号

2022年03月02日08:38 | 来源：北京青年报
小字号

原标题：中小学教科书正文用字不应小于小4号

　　3月1日起，由国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布的国家标准《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（标准号：GB40070-2021）正式实施。

　　根据此标准，中小学教科书正文最小用字不应小于小4号。

　　标准提出，小学一、二年级的教科书用字应不小于3号字，汉字以楷体为主；小学三、四年级用字应不小于4号字，汉字以楷体和宋体为主，由楷体逐渐过渡到宋体；五至九年级和高中用字应不小于小4号字，汉字以宋体为主；学龄前儿童的学习读物，字号应不小于3号字，字体以楷体为主。

　　此外，教科书中的目录、注释等辅文用字，可参照正文用字适当减小，但小学阶段最小用字应不小于5号字。初中和高中阶段最小用字应不小于小5号字。

　　该标准还对与近视防控相关的教辅材料、试卷、课业簿册（作业本）、学习用杂志、报纸及其他印刷品、出版物等儿童青少年学习用品卫生要求及检测方法进行规定。

　　此前2018年8月，教育部、国家卫生健康委员会、国家体育总局、财政部、人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国家新闻出版署、国家广播电视总局等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》。

　　《实施方案》提出，到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低一个百分点以上。到2030年，实现儿童青少年新发近视率明显下降、视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38％以下，初中生近视率下降到60％以下，高中阶段学生近视率下降到70％以下。

　　文/本报记者 张恩杰

(责编：郝孟佳、温璐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部