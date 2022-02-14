原标题：讲述体育励志故事 营造冬奥暖心氛围

北京冬奥会赛程过半，我国奥运健儿在冰天雪地中奋勇拼搏、恣意书写，屡获佳绩，各类超燃赛事引发观看热潮。赛事之外，大批围绕冬奥会、冰雪运动的体育题材影视作品联动冬奥，讲述体育故事，传递奥运精神，不仅为冬奥会营造了良好的氛围，也呈现了一场多姿多彩的影视冰雪盛宴。

讲述几代人的故事燃起冬奥梦想

在众多冬奥题材影视剧中，有相当一部分剧作抓住了体育竞技中的突破与传承，以几代冰雪人之间不同的奋斗人生与成长故事为叙述视角。

其中，备受关注的电视剧《超越》以短道速滑为主题，讲述了小将陈冕怀着热爱与坚持，从青岛队的初创队员成长为国家队运动员，最终代表国家出征冬奥赛场的故事。国家广播电视总局党组成员、副局长朱咏雷在《超越》研讨会的发言中指出，“《超越》以诚挚匠心打造精品，彰显爱国情怀，为观众带来一个热血励志的体育故事，与全国人民、世界观众共赴冰雪之约，也让超越精神在一代又一代人之间凝聚、传承”。

《冰雪之名》聚焦冬奥会重点赛事花样滑冰和短道速滑两项竞技项目，分为冰雪情缘和冬奥梦想上下两个篇章，以中国冰雪运动发展的40年为背景，讲述了从1980年中国首次亮相普莱西德湖冬奥会至2022年北京奥运会期间，三代冰雪人梦想与热血、青春与汗水跨越时空的传承。

冬奥题材影视剧除了关注职业运动员，也有展现普通百姓参与奥运的故事。由《家有儿女》原班制作团队打造的温情情景喜剧《冬奥一家人》，聚焦了北京胡同内的一个大家庭，围绕速滑运动，讲述了2022年北京冬奥会来临前，祖孙几代人共同开展冰雪运动，追逐梦想、实现梦想的励志故事，为奥运增添了欢乐气氛。

《陪你逐风飞翔》聚焦高校冰雪运动体育生群体，讲述了这一群体的青春和梦想，传递了顽强拼搏的体育精神与青春无畏的生活态度。冰雪题材影视剧燃起了冬奥梦想，洋溢着青春的热血与拼搏的精神，在类型上积极探索，融合了体育、校园、爱情等多种元素，形成了具有广阔发展潜力的创作范式。

大银幕小屏幕亮起冬奥电影为赛事助力

北京冬奥组委特许动画电影《我们的冬奥》将于2月19日在全国上映，这也是奥运历史上此前从未有过的吉祥物动画电影。冬奥会吉祥物冰墩墩和冬残奥会吉祥物雪容融将和黑猫警长、齐天大圣、光头强等众多经典国漫人物一起体验冰雪运动，点燃冰雪运动激情，展现团结拼搏的冬奥精神。

《我们的冬奥》监制、中国传媒大学戏剧影视学院副教授王诤表示：“希望通过中国动漫文化，把奥运带给更多的观众。通过奥运的舞台，将中国的动漫形象向全世界展现，是我们日渐增强的民族自信以及文化自信，包括中国动漫水平的综合体现，也是对奥运和北京冬奥会、对中国与中国动漫形象各方面的综合展示。”

大银幕上，电影《我心飞扬》《零度极限》《破冰少年》等体育题材作品也将陆续上映，让冬奥精神持续鼓舞并激励着人们前行。《我心飞扬》讲述了中国短道速滑运动员历经低谷、坚持不懈，最终在赛场上问鼎冠军的故事。《零度极限》聚焦单板滑雪竞技运动，讲述了一个关于中国两代冰雪人初心不改、砥砺奋进的励志故事。《破冰少年》以冬奥会冠军武大靖的奋斗历程为写照，讲述了一位家境清贫的少年，凭借自己对滑冰运动的热爱和要成为“世界冠军”的梦想，积极乐观、执着勇敢、自强自立的少年励志故事。

在小屏端，冬奥题材网络电影也陆续上线。2月12日，首部短道速滑题材网络电影《飞吧，冰上之光》上线爱奇艺。该片讲述了东北小镇少年程焕在每日替父亲送外卖过程中，无意间成长为滑冰高手，并在进入省队后，与队友沈冰心等从相互竞争到合作，一路过关斩将最终进入国家队、为国争光的故事。

在真实记录与互动中感受冬奥魅力

这些天来，不仅冬奥会赛场上的比赛精彩，正在屏幕上热播的多部冬奥题材纪录片，也以趣味性和人文性相结合的方式助力冬奥盛会，为观众提供了一个别样的视角。

《飞越冰雪线》在世界范围内选择了七名具有代表性的冰雪运动员，记录并呈现了他们备战冬奥的历程。《了不起的冬天》选取冬奥会项目中的有趣主题，展示各冰雪项目的悠久历史、运动原理及科技亮点，并结合北京冬奥会“冰丝带”场馆赛场建设、科学训练辅助方式等趣味知识，为观众带来妙趣横生的冬奥科普。《零度之下》围绕2022北京冬奥会15个比赛分项，展示冰雪运动超乎想象的炫酷动作和超越极限的运动世界。《从北京到北京》则讲述了2008年奥运会到2022年冬奥会的“双奥”故事。总导演任崇蓉表示：“通过这部纪录片的拍摄，我从这些普通人身上感觉到我们各行各业的从业者都在准备和迎接冬奥会，他们每个人都在各自的岗位上努力超越自我、突破自我，这就是‘更高、更快、更强——更团结’的奥林匹克精神的体现。”

相较于直接取材于真实生活的纪录片，综艺节目由于制作周期相对较短，成为助力冬奥的又一主阵地。它将冬奥运动项目与游戏、娱乐相结合，通过嘉宾的亲身示范让大家能以更有趣、更新鲜的方式来了解冰雪运动，进一步感知冬奥背后的故事。中央广播电视总台央视体育频道、奥林匹克频道更是共同推出了《带你一起看冬奥》《艺术里的奥林匹克》《冰雪梦想团》等多档底蕴丰厚、内容鲜活的节目。在中国人民大学新闻与社会发展研究中心研究员何天平看来，“《艺术里的奥林匹克》从艺术审美的角度回应冬奥主题，通过对古今中外与奥林匹克相关的艺术作品深度展示与解读，传递奥林匹克相互理解、友谊、团结和公平竞争的精神”。

这些承载了体育精神、奥运精神，记录赛场内外动人故事的冬奥题材影视作品，题材丰富、视角多样，以其独特的优势展现了冰雪运动的速度与美感。从大屏到小屏，无数的观众通过光影艺术，体验热血拼搏的竞技快感，感受奥运魅力，领悟冰雪之美。（牛梦笛、杨曜如）

(责编：李依环、温璐)