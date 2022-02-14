段瑞龙

1893年，李光前出生在福建省南安县芙蓉乡。作为东南亚首家华人跨国集团南益公司的创办人，他被称为“橡胶和黄梨大王”。

1903年秋，年仅10岁的李光前随父亲自福建出洋，去新加坡谋生。在新加坡，李光前在养正学堂和英印学堂同时接受中英文教育。1909年，李光前回到祖国，陆续在暨南学堂、北京清华学堂（预科）、唐山交通大学等学校读书。1911年，李光前再次到新加坡，考上当地政府办的测量专科学校，并攻读美国一所大学的函授工程课。

1914年，年仅21岁的李光前由于精通中英文，被庄希泉看中，来到中华国货公司，由此进入商界。

1916年，陈嘉庚慧眼识英才，将李光前请到自己的谦益公司任职。这次“跳槽”成为李光前商业生涯的重要转折点。因为办事精干、业务熟练、老成持重，他很快就荣升为谦益公司橡胶贸易部经理。陈嘉庚对他很器重，并把长女陈爱礼许配给他为妻。

李光前在谦益公司工作了11年，这期间，他学到许多工商贸易及经营管理的知识，积累了大量经验，并与中外贸易界保持着良好的关系，这为他日后开创自己的事业铺平了道路。1927年，李光前筹钱买下“芙蓉园”，挣到了一笔可观收入。正是用这笔钱，李光前创办了自己的第一家企业——南益橡胶公司。

1931年，李光前看准各国经济开始复苏的机会，一面不断扩大经营渠道，发展对外贸易；一面又不失时机地开展多种经营，除经营橡胶外，还进行黄梨的种植与生产，由此成为家喻户晓的“橡胶与黄梨大王”。

接着，李光前进军金融业，他先是投资与人合办华商银行。1933年，该行与华侨银行、汇丰银行合并，合并后的华侨银行是新加坡最大的华资银行。在他的主持下，华侨银行业务得到空前的发展，成为东南亚地区最重要的金融机构之一。到二战时，李光前已经是海内外著名的华人实业家和金融家。

二战后，李光前不断挖掘潜在的市场，兼并、创办多家企业。1952年，李光前成立李氏基金，通过李氏基金和李氏家族，控制了众多企业，形成一张庞大的企业网络，李光前成为新加坡和马来亚屈指可数的华人企业家。到上世纪60年代末期，他的橡胶园总面积已达1.85万亩，南益橡胶有限公司附属机构多达35家。除传统的橡胶、黄梨外，还经营采矿、运输、船务、木材、食品、出版、银行、保险等共计25家公司。

事业有成的李光前，始终不忘回报桑梓和当地社会。他抱着“取之社会，用之社会”的信念，资助厦门大学、集美学村各校、华侨大学，并在其家乡独资捐创幼儿园、小学、中学、医院、图书馆等。

其实，早在1927年，李光前就开始不断资助厦门大学。1934年起，厦门大学和集美各校历年经费都得到李光前的大力支持。1934年，他接任南洋中学的董事长，负责学校每年的经费、建筑费等。同时，他还兼任着南益学校等9所中学和十几家会馆的董事。

抗战时期，李光前在故乡南安梅山创办“国专小学”和“国光中学”。1952年，他捐资数百万元，扩建梅山学村。1950年11月5日，李光前筹资600多万元，资助陈嘉庚修复并扩建因战乱被炸毁的厦大校舍。1962年，他在新加坡大学首任校长就职典礼上说，“吾人对国家贡献莫大于教育青年……得天下英才而教育之，一乐也。”

（中国华侨历史博物馆供稿）

(责编：温璐、李依环)