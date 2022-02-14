原标题：年轻人回村当“职业农民”

“今年，我们要吸引更多90后和00后回到农村，让他们对种田更有信心，让种田更加有奔头。”春节期间，党的十九大代表、江西省著名种田大户、绿能农业发展有限公司董事长凌继河仍在盘算着新年的发展。

在位于南昌市安义县鼎湖镇的绿能公司宿舍里，见到该公司社会化服务队的飞防无人机操作员付义华、裘文强时，他们正和小伙伴们一起收拾行李，准备回家过年。

刚满24岁的付义华去年春节后才加入绿能公司社会化服务队成为一名无人机操作员，他也是目前队内年纪最大的无人机操作员。他说：“算起来过完今年2月才算干满一年。这10个月虽然很忙，但很有收获也很有意义。”

付义华的父母则和许多安义人一样，在外地从事铝合金加工和销售。“我们家在深圳开了铝合金门窗店，我就帮着做安装，但我不想过那样的生活。”

2021年春节，付义华和家人回到安义县过年，得知绿能公司招聘飞防无人机操作员时，他毫不犹豫地选择留了下来。“家人对我从农村来到城市、再从城市回到农村的行为很不认同。但我认为，‘职业农民’和城市打工人并没有实质上的不同，它也是一份需要不断学习的工作。”在付义华的认知中，同样在田间面朝黄土背朝天，但操作飞防无人机的“职业农民”和传统耕地插秧的“身份农民”还是有所不同。

按照绿能公司的规定，无人机操作员每月固定工资为5000元，另外每个月还有3000元的绩效奖金。“操作员的绩效奖金和作业面积挂钩，作业面积越大，绩效奖金越高。这笔钱在年底一次性发放。”绿能农业发展公司总经理宁江说，公司提供免费食宿、工服和各类专业技能培训，为来到公司的年轻人节省生活开支。同时，公司还设计了一条从普通操作员到技术负责人的晋升路线，让年轻的“职业农民”能看到发展前景。

成为无人机操作员的10个月里，付义华操控植保无人机喷洒农药作业面积近24000亩，除去5万元的固定工资，他还拿到了近6万元的绩效奖金。因为工作表现突出，他还晋升为片区飞防负责人，成为第一个晋升的操作员，年后将正式负责一个片区的农田飞防工作。

如今的付义华对“职业农民”的身份有些自豪：“‘职业农民’需要学习专业知识，比如农机、无人机维修保养，种子、农药、化肥的区别配比调制等，知识面越广，工作时的底气也越足。”

和付义华一样，22岁的裘文强也是从城市回到农村的“职业农民”。

出生于1999年的裘文强是南昌市新建区联圩镇人，加入社会化服务队已两年的他，是目前队中年纪最小的无人机操作员。此前，他跟随父亲做水电安装，但家长的约束、收入不稳定让他产生了“逃离”的想法。“我姑姑在农机队开农机。有一天，她问我要不要来绿能‘开’无人机，我觉得新鲜，就来了。”裘文强告诉记者，很早结婚的他已经有两个孩子，每个月的家用都压得他“喘不过气”，如今他每年都能拿到最低10万元的收入，得益于公司的免费食宿，大部分他都能寄回家。

现在，绿能公司的飞防无人机操作员一共有12人，他们来自各行各业。

1998年出生的熊谟远曾在南昌市一家房地产中介公司工作。从灯火辉煌的城市回到农村，他不后悔。“今年我领到了近5万元的年终奖，加上平时的基本工资，全年收入超过了10万元，不比在城里上班差，最重要的是我在这里找到了自己的事业。”熊谟远说。

“我们现在已经有了几名00后实习生。不出意外的话，他们也会留在公司，成为‘职业农民’。”凌继河说，用收入吸引年轻人，用感情留下年轻人，用事业留住年轻人，当越来越多的年轻人投身农业，加入规模化、现代化的农业生产，不仅将助推农业走向现代化，还会成为稳粮增收的基础力量。（记者 胡晓军）

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