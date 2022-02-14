原标题：苦练颁奖礼仪 呈现最美姿态

1月23日，迎着漫天的雪花，北京联合大学师范学院英语语言文学系大三学生张欣与伙伴们正式进入张家口赛区待命。在北京冬奥会期间，她将与学校的七名礼仪服务志愿者一起，共同完成张家口赛区云顶滑雪公园场馆庆典仪式的纪念品颁发工作。张欣同时担任着北京联合大学冬奥礼仪志愿者临时团支部书记与云顶驻地庆典仪式领域志愿者的小组长。在被问及这么重的工作会不会吃不消时，张欣自信地说：“能为冬奥盛会服务，我非常激动，会尽最大努力承担起领队与小组长的责任，调动起团队所有人的情绪，以最热情饱满、积极向上的状态，投身到志愿服务中去。”

作为北京联合大学校团委组织部部长，张欣也是首都大学生英才学校第18期学员，在校期间她多次积极组织和参与志愿活动。但即便如此，冬奥会礼仪志愿服务对她来说依然是个全新的挑战。

回忆起上岗前的训练过程，她记忆犹新：“那时是真的挺辛苦，训练中站定之后，头要往上顶，肩要向下沉，挺胸收腹，身体形成三组抗力，礼仪老师的话不断在脑海中循环反复。因为我没有舞蹈基础，也没有过身姿方面的训练，刚练时比较吃力，心里特别着急，所以经常加练。我自己和自己较着一股劲儿，哪怕腿站到发抖，脸上的微笑笑到抽搐，我也从没放弃。坚持下来之后就感觉一切都轻松了，在现场颁奖时也没有预想的紧张了，我和伙伴们都完美地将训练内容呈现了出来。”

经过了培训阶段的提升，张欣和伙伴们便进入了正式上岗后反复敲定、确认对接流程的团队磨合阶段。上岗近10天，礼仪志愿者多次在实景中进行演练，不允许出现“真空地带”。云顶滑雪公园场馆分为A、B、C三区，三个区雪场中的上、下场口不同，所以要不断踏勘场地，准确引领运动员上、下场，进入混采区和颁奖仪式现场，一系列流程必须流畅衔接，做到一气呵成。“现在我们对场地情况已经相当熟悉了，但即便如此，我们也要再按照流程多走上几遍，确保万无一失。”张欣说。

今年春节与冬奥会相交，这也是张欣第一次没法在家过年。虽然很想家人，但能参与北京冬奥会的志愿服务，她感到很快乐很充实。“农历小年的时候，我特意为爸爸妈妈录了段视频，让他们多注意身体，如果想我了，就多看看视频。家人非常支持我，冬奥组委和学校也为我们做足了保障。身为学生骨干和预备党员，在国家需要的时候，我理应承担起责任。能在冬奥赛场的志愿服务中过一个春节，我感觉特别荣耀。”

文/记者王薇、实习生吴雨婷

(责编：李依环、温璐)