原标题：延庆赛区高校志愿者清晨迎雪上岗

北京延庆区气象台昨日8点12分发布暴雪黄色预警。北京青年报记者了解到，昨天上午，延庆赛区国家高山滑雪中心和国家雪车雪橇中心的比赛都正常进行，为两个场馆提供赛事观众服务的高校志愿者凌晨从驻地出发，迎着大雪为观众和运动员提供志愿服务。在大雪中，雪花落在身上和头发上，志愿者以实际行动践行了“请党放心，冬奥有我”的铮铮誓言和“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。

雪天全程提供暖心服务

在国家高山滑雪中心，来自北京航空航天大学和北京化工大学的志愿者在观众沿线道路上铺上了防滑垫，并及时清扫观众通道、看台积雪。志愿者时刻提醒观众“请您沿着防滑垫通行，注意脚下安全”。国家高山滑雪中心赛事服务主管、北京化工大学张宇介绍，观赛服务保障组为每一名观众发放了雨衣，避免雪化了后弄湿衣服。

在国家雪车雪橇中心，中国农业大学赛事服务领域的志愿者早晨6点30分就从延庆志愿者驻地酒店出发，早晨8点30分即到岗工作，在观众流线各点位为观众提供引导、助行服务。

国家雪车雪橇中心赛事服务主管郝琦伟介绍，考虑到天气因素，物资组在检票验票口为每一位观众发放雨衣，志愿者在观众引导语中加入了“雪天路滑，请注意安全”等提示。此外，考虑到观众台观赛可能在上下台阶方面存在安全隐患，场馆紧急关闭了观众台，由志愿者将观众引导至主广场观赛。

接力两公里为观众递票

不仅仅是在大雪天，这几天，志愿者服务的暖心故事一直在延庆赛区上演。

国家雪车雪橇中心落客区距离观众检票处有近两公里距离，在赛时，几乎每天都有观众将比赛票或者手机等物品落在车上，部分观众到达检票处才发现忘记带票，如果往返取回要耗费半个多小时时间。

如何为观众提供方便，不影响他们观赛呢？来自中国农业大学志愿者赛事服务领域的志愿者们灵机一动，决定采取接力递票的方式，为观众送票。

国家雪车雪橇中心赛事服务领域客流管理组落客区志愿者封荣召介绍，中国农业大学有百余名志愿者服务在观众必经流线，几步一岗位，所以收到有观众忘拿比赛票的消息后，位于山下落客区的志愿者可以第一时间拿到票，再依次传递给各个点位的志愿者，最终将票送上山。“基本上通过十几个志愿者转手，就可以将票给到观众。”封荣召说。于是，志愿者接力奔跑两公里为观众送票，成为国家雪车雪橇中心一道独特的风景。

此后，志愿者们经常提醒观众不要忘带随身物品。

帮助走散儿童与家长重聚

赛事服务中，老人和儿童一直是场馆和志愿者关注的重点，志愿者会随时关注观众的状态，遇到行动不便的观众，会帮助租借轮椅，并将其引导至无障碍看台。此外，志愿者也会积极帮助观众“找人找物”。

2月9日晚上10点20分，两位观众突然找到国家雪车雪橇中心观众主看台的志愿者请求帮助，经询问，得知是与观众一同前来的儿童与家人走散。

得到消息后，国家雪车雪橇中心赛事服务领域客流管理组志愿者、中国农业大学史凌杰第一时间安抚观众情绪，询问儿童相关信息并通过手台上报情况，各岗位志愿者接收到消息后立刻按照所述情况寻找走散儿童，不到一分钟时间，位于观众塘坝上的志愿者告知发现这名儿童，立刻回传信息并安抚小观众情绪，看台上的两位观众在志愿者的带领下前往塘坝上顺利与走散儿童会合。史凌杰介绍，从观众求助到儿童与家人会合，总共耗时不过十分钟。

文/记者 刘洋

供图/中国农业大学

(责编：李依环、温璐)