王占猛

原标题：新兴职业释放双拥新动能

去年3月，人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国家统计局联合向社会发布18个新兴职业。权威统计显示，未来5年，这些新兴职业缺口将超过3000万。

经验告诉我们，这些职业蕴含爱国拥军的潜在优势，发展前景广阔。勇立潮头的行业拥军，应主动适应这一发展趋势，用新作为展示出支持国防和军队建设的新气象、新面貌。

新兴职业既是就业创业机会，更是行业拥军舞台。就覆盖领域而言，这些新兴职业涉及制造业、餐饮、建筑、金融、环保、服务业等不同行业。不同行业联动发力，无疑将给更多人创造新的机会，也给拥军实践增添更多新鲜血液。《管子》有云：“时则动，不时则静。”对就业创业者来说，18个新兴职业就像一簇报春花，带来大量就业创业岗位，同时扩大了拥军行业的范围，可能为行业拥军带来新的春天。真正有激情、有追求，立志创业干事的人，应张开双臂拥抱这个充满希望和机会的春天。而对这些新兴行业来说，努力拓展为部队服务空间，积极主动为更多随军家属、退役军人和其他重点优抚对象子女提供就业创业机会，同样是在新时代书写行业拥军的崭新篇章。

新兴职业既是个体职业选择，更是行业优势集成。数字化、绿色发展和食品安全、美好生活需求等不同领域催生了很多新职业、新岗位。数字化领域，像电子数据取证分析师、密码技术应用员、服务机器人应用技术员等数字技能人才，供不应求；绿色发展和食品安全领域，像食品安全管理师、碳排放管理员等专门人才，缺口很大；与人民群众对美好生活的向往相适应，易货师、调饮师、二手车经纪人等行业人才，很受欢迎。这些新的就业创业机会，需要更多随军家属、退役军人和其他重点优抚对象子女积极主动、努力争取，更需要各级政府积极引导、行业协会大力支持，满足行业用人需求，激活行业拥军潜能。

新兴职业既是应运而生的现实需求，更是未来发展的有益启示。太阳底下没有新鲜事。哲人说过：“愚人等待机会，而智者造就机会。”在时代发展、社会进步的过程中，更多元化的就业创业，是善于发现新的机遇、新的空间，创造新的职业需求；更多层次的行业拥军，是带领更多随军家属、退役军人和其他重点优抚对象子女，在支持国防和军队建设的过程中，培育和发展新的职业需求。

前不久，人力资源和社会保障部颁布35个国家职业技能标准，其中互联网营销师、网约配送员等新兴职业首次颁布国家职业技能标准。同时，人力资源和社会保障部还与国家文物局一起颁布了文物修复师国家职业技能标准，与自然资源部一起颁布了无人机测绘操控员国家职业技能标准。“满眼生机转化钧，天工人巧日争新。”勇立潮头的行业拥军应抓住机遇，乘势而上，为推动经济社会发展与国防建设同频共振，促进国防实力和经济实力同步提升作出新的贡献。

(责编：郝孟佳、于子青)