人民网北京1月21日电 以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。兰州文理学院校长郑伟强出席论坛并发言。

郑伟强首先分享了兰州文理学院的办学历史，他谈到，特色是高校可持续发展的关键和动力，新建本科学校更应该通过打造特色来实现高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际合作与交流的这五大职能。要实现可持续、高质量推动城市与高校协同发展，高等学校应从六个方面持续发力：

一是聚焦区域产业发展，优化学科专业结构，实现产业链和专业链的无缝对接，实现专业岗位能力培养要求和人才培养方案的无缝对接，强化学生的“双创”能力培养，为产业培养“人岗相适”的优秀人才。兰州文理学院紧盯甘肃省文旅强省建设，确立了以旅游类、传媒类、艺术类专业为主，文艺管工多学科协同发展的办学定位，以文化+创意、旅游+演艺、旅游+设计、旅游+金融的产业融合发展为导向，重点打造文创艺术、旅游管理、新闻传媒三大专业集群，三大专业集群占本科专业的75%，直接聚焦赋能服务甘肃省乃至区域文旅产业发展新业态。

二是聚焦区域经济社会发展重大需求，凝练学科方向，搭建科研平台，组建科研团队，开展科学研究，产出科研成果，努力服务区域经济社会发展。兰州文理学院发挥学科专业优势，推出了特色资源整合型、网红明星型、产业赋能型、脱贫攻坚后发优势型四种乡村振兴模式，助力甘肃脱贫攻坚和乡村振兴，取得了可喜成果，指导建设的“浪街黄河驿·梦园”窑洞康养民宿旅游示范村，入选2020年文旅部乡村旅游与民俗现场观摩点，受到了文旅部部长胡和平和时任甘肃省省长唐仁健的肯定。

三是聚焦应用型人才培养，深化校企合作产教融合，通过校企专业共建、资源共享、科技协同、人才共育，实现校企共赢。兰州文理学院响应甘肃省委省政府要求兰州文理学院牵头组建“甘肃教育科技赋能文旅产业联盟”的指示，与甘肃文旅集团联合38家企业成立了甘肃文旅科教创新联盟，共同成立了文创乡创学院，积极探索校企合作、产教融合模式机制创新，助力地方产业高质量发展。

四是聚焦优秀传统文化传承创新，挖掘地方优秀传统文化资源蕴含的时代价值。创拍的纪录片《青砖上的乾坤》在“一带一路”沿线20多个国家播出，原创陇剧《马踏飞燕》和裕固族合唱音诗《萨娜玛珂》在高校和省内巡演，创排大型现代陇剧《张桂梅》，弘扬新时代正能量。

五是聚焦讲好中国故事，坚持对外合作交流。兰州文理学院积极响应习近平总书记 “甘肃最大的机遇在于‘一带一路 ’”号召，率先和塔吉克斯坦国内高校开展深度合作，互设中塔文化交流中心，为塔吉克斯坦教育部制定“网络新闻”人才培养国家标准。与阿塞拜疆、乌克兰等国高校建立合作关系，举办中国·乌克兰“习近平治国理政思想”国际高端论坛。

六是聚焦地方政府需求，强化智库建设，为地方政府提供资政服务。兰州文理学院依托文旅部非遗传承人群研修基地和甘肃省旅游智库秘书处优势，积极参与甘肃省“十四五”文旅事业发展的相关规划，完成《甘肃省“十四五”乡村旅游发展规划》《甘肃省“十四五”红色旅游规划》《黄河上游白银段文化旅游高质量发展规划》，参与完成《甘肃省“十四五”文化和旅游发展规划》。

郑伟强说：“地方党委和政府一定要在政策举措、体制机制方面为地方高校发展提供大力支持，实现高校和地方的共建、共融、共享发展。 欢迎各兄弟院校、地方政府和媒体的朋友们来兰州文理学院指导工作，进一步推动学校高质量的发展。”（郝孟佳、实习生张志翔）

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