人民网北京1月21日电 以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。成都工业学院副校长陈传伟出席论坛并发言。

陈传伟首先分享了成都工业学院建校108年的办学历史和办学特色。陈传伟介绍，成都工业学院基于办学历史积淀和学科特色，始终坚持“地方型、应用型、开放式”的办学定位，立足成都、服务四川、面向西部、辐射全国，遵循“根植地方，魂在应用；产教融合，协同育人”的办学思路，在产教融合上取得了不错的成绩，获批中央专项、被国家发改委列为全国100所产教融合试点示范高校。

陈传伟以学校发挥专业优势，与成都市郫都区合作建设成工新邨众创空间、环成都工业学院电子信息知识经济圈，和金牛区合作共建工业文化与创意博物馆等为例，指出高校与城市是共建、共享、共融的关系，高校、特别是应用型高校必须根植学校特色，立足学科基础，贯彻新发展理念，主动作为，推动城市与高校协同发展。

“共建、共享、共融，成都工业学院专业的发展也是成都工业发展史变迁的缩影，我们以这样的脉络回馈城市，促进高校和城市相生相融，共同发展，这也是非常必要。” 陈传伟说道。（郝孟佳、实习生张志翔）

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