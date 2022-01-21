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彭龙：城市与大学共生共荣 为成都发展贡献更多力量

2022年01月21日09:18 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月21日电 以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。西南财经大学常务副校长彭龙出席论坛并发言。

彭龙首先发表了自己对城市和高校协同发展关系的看法，他表示，从人类文明的视角来看，每一个城市和大学的成长都是相互赋能、共同发展、互相支持、共生共荣的。城市里提供了很多医疗、交通、住房、社区服务等资源，保障了大学的发展，同时对大学的人才培养提出了高要求。西南财经大学在不断思考，如何服务国家的重大发展战略，特别是成渝地区双城经济圈建设，为地方的发展贡献更大的力量。

接着，彭龙介绍了西南财经大学在财经行业里对西部地区的发展，尤其是对成都市的发展作出的贡献。学校和四川省政府，成都市政府共同成立了交子金融科技研究院，研究院现已入驻21个校内外项目团队，聚集了一批包括长江学者特聘教授、杰出青年基金获得者、青年长江学者、四川省学术技术带头人在内的金融科技高端人才。目前，研究所承担了6项国家级重大项目、12项国家社科基金项目、20多项国家自然科学基金项目，荣获教育部高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）一等奖1项，省部级科研奖项10余项，这些对城市的改变作出了很大的贡献。除此之外，西南财经大学还设立了中国西部经济研究中心，从脱贫攻坚到乡村振兴，都发挥了重要作用。（郝孟佳、实习生丁元贺）

(责编：郝孟佳、秦华)

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