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宫箭：加强文化软实力建设 做好文化传承创新

2022年01月21日09:16 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月21日电 以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。内蒙古师范大学副校长宫箭出席论坛并发言。

宫箭首先介绍了内蒙古师范大学的概况和建校历史，他就本次论坛主题分享了五点感受：

一是要厘清高校和城市之间的关系，学校和城市之间不是对立关系，而是共生共荣，你中有我、我中有你的关系。大学要从城市中获取资源，还要以某种特殊的形式将人才培养、科技创新、成果转化、文化传承等等反作用于城市的发展，对城市的发展起到非常重要的作用。

二是城市要全力服务于高校发展，要树立校地一家的理念。地方政府要主动上门、主动和学校对接企业人才需求。同时，学校和企业之间要有合作，尤其是和属地学校的合作。呼和浩特市与驻呼高校建有“一区两基地”，即在和林格尔新区建设内蒙古科技成果转移转化示范区、高校协同创新基地和高校创业实训基地，此举对于促进自治区驻呼高校科研成果转移转化和首府经济高质量发展具有重大意义。

三是高校要不断创新人才培养体系。内蒙古师范大学作为师范性院校，充分发挥教师教育得天独厚的优势，仅在呼和浩特市就和当地政府共建了4所附属学校，有效解决了呼和浩特市缺乏优质基础教育的问题。

四是高校要促进科学成果转化。例如，内蒙古师范大学从2020年开始，帮助巴林右旗居民改善饮水条件，利用现有的科技成果光催化材料制备处理器，形成一套净化系统，帮助含氟比较高的地区水质改善，这种合作又反作用于科研的发展。

五是高校要加强文化软实力建设。大学是地域文化软实力，文化传承和创新应该是大学其中一项比较重要的职能。大学要增强中华文化认同的道路，要处理好中国文化、民族文化、地域文化之间的关系，要在立德树人的高度上做好文化传承创新，在大学文化领域发展方向做出贡献。例如，内蒙古师范大学“匠绣芳华”团队通过设计赋能、人才提升、产业助力三维一体的新传承模式，助力非物质文化遗产“蒙绣”焕发了新的活力。（郝孟佳、实习生丁元贺）

(责编：郝孟佳、秦华)

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