北京航空航天大学冬奥志愿者出征仪式现场。校方供图

人民网北京1月21日电（记者李依环）日前，北京2022年冬奥会和冬残奥会北京航空航天大学志愿者出征仪式暨培训动员大会举行。据悉，北航将派出428名志愿者服务本届冬奥会和冬残奥会。

仪式上，北京航空航天大学党委副书记程波表示，自冬奥志愿服务工作启动以来，学校第一时间成立冬奥专项工作领导小组，积极协调推动各项具体任务落实落地。希望全体志愿者以更高的政治站位深刻认识参与冬奥志愿服务的重大意义，以更大的工作热情全身心投入冬奥志愿服务保障工作，以更充分的思想准备从容应对各项挑战，确保安全、平稳、出色地完成各项服务工作。

出征仪式现场。校方供图

当天，现场还进行了志愿者物资包发放、冬奥志愿者服务队授旗仪式，并开展了冬奥志愿者心理专项培训。

据悉，北航自2020年3月启动冬奥会及冬残奥会志愿者选拔工作，从4553名报名志愿者中共选出428人，组成一支政治过硬、素质优异的志愿者团队，全部志愿者具备重大活动服务经历和学生工作经验。学校党委始终高度重视冬奥志愿服务工作，组建工作专班和项目运行团队，有序开展了岗位踏勘、急救、心理、保密、防疫、体能等相关培训。同时积极做好志愿保障方案，为每一位冬奥志愿者制定了“一人一策”学业支持方案。

(责编：李依环、秦华)