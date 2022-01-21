人民网北京1月21日电 近日，山东财经大学发布《关于全面加强和改进新时代美育教育的实施意见》（下称《实施意见》），坚持“以环境美育为基础，以艺术教育为重点，以自我教育为途径”的基本思路，通过深化美育教学改革、实施学科美育特色课程、组织社团活动等举措，把培育和践行社会主义核心价值观融入美育全过程，凝练学校美育特色，打造美育品牌。

在组织管理和实施上，山东财大正式成立美育中心，选配高素质优秀教师担任专职美育教学工作，配备2名专（兼）职人员负责日常协调与管理。美育中心负责贯彻实施学校美育规划，统筹推进公共美育课教学、课外美育活动竞赛指导、美育科学研究等，构建普及艺术教育、完善课程教学、丰富校园文化、指导艺术实践“四位一体”的美育体系。

根据《实施意见》，在深化美育教学改革上，学校将不断完善课程体系，落实美育2学分要求并纳入人才培养方案。开齐开足上好美育课程，进一步完善美育课程体系，不断拓宽课程领域，逐步增加课时，丰富课程内容；建设艺术鉴赏、艺术理论、优秀传统文化、艺术实践等课程群。在已开设的36门人文艺术课程基础上，增设“中国传统艺术—篆刻”“书法”等课程，同时引进多个国家精品在线开放课程。

此外，为提升教学质量，山东财大将逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。教学大纲的编制应遵循美育教育的规律和学生身心发展的特点，培养和提高学生的道德情操、人文情怀、审美情致、艺术情节。优化引进国内外课程资源，探索建设融媒体美育公开课，开发一批美育课程优质数字教育资源。遴选精品课程，着力培育建设一批一流美育课程。

《实施意见》明确，学校将加强资源内外统筹，构建家庭、学校、社会美育实施体系。坚持校内与校外、课堂主阵地与课外实践活动相互协同，拓展教学空间，挖掘内外资源，形成“家—校—社”三位一体的有效合作和协同美育模式。充分利用美术馆、博物馆、音乐厅、文化遗产、名胜古迹等丰厚资源，创建富有学校特色的美育校本课程，开展综合性学习实践活动，加强学校美育与区域人文的有效链接。

据介绍，山东财大还将在“一校多品”“一院一品”基础上，统筹美育特色项目布局，打造一批有影响、可持续的校园美育品牌项目。为改善美育办学条件，学校将调整优化教育支出结构，切实保障美育经费投入。按照需求配建美育场地设施，建立美育器材补充机制，配齐配好满足美育课程教学和艺术实践活动需求的场地、设施、设备、器材、音像资料等。（李依环、于洪良）

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