人民网北京1月21日电 2022世界大学生超级计算机竞赛（ASC22）近日在北京、合肥启动。ASC22吸引了全球超过300支参赛队伍报名参加，通过预赛选出的队伍将参加5月7日至11日在位于合肥的中国科学技术大学举行的总决赛。

启动会上公布了ASC22竞赛时间线，ASC22采用“预赛+决赛”的赛制。在1月5日至3月4日的预赛阶段，参赛队伍需完成两道极具挑战的尖端应用赛题并提交超算应用优化提案。预赛结果及决赛名单将于3月21日公布，入围的中国大陆队伍将参加今年五月举行的现场总决赛，其他晋级队伍将采用线上参与的方式，共同比拼基准测试、高性能计算和人工智能等应用赛题并参加英文答辩，角逐冠亚军及e Prize计算挑战奖、最高计算性能奖等多项大奖。

据了解，为了帮助参赛师生更好备战，大赛组委会还举办了线上集训营，不仅有往届获奖团队的师生代表分享经验，更邀请了世界知名学术机构、高科技企业的高性能计算及人工智能专家解读竞赛规则，详解集群设计与评测、加速计算、并行优化等赛题背景和超算知识，进行人工智能方面知识的深度培训。

大赛发起人、中国工程院院士王恩东表示：“推动超算年轻人才培养是大赛发起举办的初心。相当部分的同学通过比赛增加了对超算的认识，开阔了视野，在毕业后投身超算和应用一线并已经有所建树，成为新生代的‘超算力量’。大赛‘以赛促学、以赛会友’的办赛模式在人才培养上已经取得明显成效，特别是在国际青年人才交流方面，为参赛大学生们提供了交流协作的国际化舞台。”(谷业凯)

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