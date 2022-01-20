原标题：“量身定制”政策暖心 宜兴为西安高校提供2600个岗位

“企业前景如何？”“未来发展方向是什么？”“主要从事哪类岗位？”“是否有生活住房补贴？”1月14日，在江苏省宜兴市主办的主题为“同‘兴’抗疫共‘安’未来的网络‘直播带岗’招聘活动”上，该市针对当前疫情之下高校大学生就业和企业引才难，推出专门为西安高校“量身定制”人才的暖心政策，并为当地30多所高校大学生提供了2600多个岗位。

当天，吸引了约12万西安大学生线上交流洽谈。

记者了解到，西安高校的一批重点专业与宜兴重点产业匹配度高。因此，宜兴政府和企业多年来都把西安作为产学研合作重点，每年都要组团前去交流洽谈，院企共同培养高层次创新人才，推动科技成果转移转化。

尤其近年来，西安交通大学、西安电子科技大学、西北工业大学、西北大学和长安大学等高校重点围绕宜兴电线电缆、节能环保、集成电路、新能源、生物医药等产业，输送了大批科技生产急需的人才，以及共建了一批产学研用合作联合体，有效推动了宜兴传统产业转型升级和战略性新兴产业的发展。

去年12月以来，受疫情影响，“西安高校出不来，而宜兴企业又进不去”，问题该如何破解？

宜兴市委市政府在深入组织开展学党史活动中，为积极落实“六稳”“六保”工作，急西安高校大学生就业所急，想企业引才所想，组织相关职能部门，通过线上线下对人才供需进行调研摸底，专门研究出台了《关于招引西安高校大学生的若干政策》，全力组织重点企业面向西安高校大学生提供就业岗位，启动举办2022年新春首场名企直播招聘活动和西安名校优生专项招聘行动。

为鼓励西安高校大学生到宜兴就业创业，宜兴在配套《政策》中明确提出，在宜兴落户并缴纳社保满6个月的西安高校大中专生、本科学士、硕士研究生、博士研究生，可分别享受一次性不同等级落户补贴；在宜兴无房产且自费在外租房的西安高校大中专生、本科生、硕士研究生、博士研究生，可连续3年分别享受每年不同等级的租房补贴。

尤其对于到宜兴就业创业并在宜兴购房的西安地区“双一流”建设高校及建设学科全日制本科学士、硕士研究生、博士研究生的购房补贴金额，分别提高到10万元、20万元、30万元。

该《政策》中还规定，招引西安高校大学生到宜兴就业的企业，也将给予不同等级引才奖励。其中，招引西安高校大学生到宜兴实习2个月以上的企业，按本市最低工资标准的80%给予实习补贴，期限不超过6个月。

除此，人力资源机构新引进西安高校大学生到企业成功就业并缴纳社保满3个月的，按照大中专生、本科学士、硕士研究生、博士研究生分别给予不同等级补贴，每个机构最高可获100万元。

“目前，我们围绕进一步集聚高端创新资源，正在加大网上招聘力度，充分利用线上平台，积极向西安高校发布企业人才需求信息，为企业和大学生搭建供需对接平台。同时，将做好大学生落户、就业、生活服务，以及补贴资金兑现等咨询工作。”宜兴市人力资源和社会保障局副局长朱伟说。

此次，为帮助西安大学生解决就业的问题，无锡中环资产管理有限公司、江苏东晨电子科技有限公司等发动57家重点企业，面向西安35所高校，这57家企业提供了2600多个岗位。其中，仅远东智慧能源股份有限公司就拿出300个岗位。

在中环资产人事经理孙凯程看来，疫情之下，通过开设线上平台，组织“直播带岗”，既方便大学生了解企业岗位信息、薪资福利和投递简历等，又提高了企业与求职者的对接效率、为企业节约了人力物力，打破了非常时期时间、空间的限制，让大学生“求职有门、就业有路”，也让企业“招才不发愁、用才有选择”。（过国忠）

(责编：李依环、温璐)