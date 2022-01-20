据新华社电 新疆维吾尔自治区妇女儿童工作委员会最新公布数据显示，近年来，新疆妇女儿童在政治、经济、文化、社会和家庭生活等领域享有的权利得到进一步保障，生存发展环境不断优化，全区妇女儿童事业发展取得历史性成就。

新疆维吾尔自治区妇女儿童工作委员会副主任王丽霞介绍，近年来新疆妇幼健康状况持续改善，母婴安全得到有效保障。截至2020年，新疆孕产妇死亡率、婴儿和5岁以下儿童死亡率分别由2011年39.45/10万、24.84‰、30.28‰下降到7.89/10万、6.75‰、10.91‰，孕产妇住院分娩率由2011年98.36%提高到99.80%。

妇女儿童教育事业快速发展。截至2020年，学前三年毛入园率从2011年65.96%提高到98.19%，高于全国85.20%的平均水平；普惠性幼儿园覆盖率达91.36%，公办幼儿园在园幼儿占比85.99%，位居全国前列；农村学前适龄儿童实现“应入尽入”，于2017年率先实现国家“每个乡镇原则上至少办好一所公办中心园，大村独立建园或设分园，小村联合办园”的目标要求；九年义务教育巩固率从2013年86.30%上升到95.96%，高于全国95.2%的平均水平，高中阶段毛入学率从2011年72.95%上升到98.87%，高于全国91.20%的平均水平。义务教育免试就近入学实现全覆盖，南疆四地州实现从幼儿园到高中的15年免费教育。

性别平等得到全面贯彻，全区幼儿园在园人数中女童占比为48.48%，小学初中、普通高中和普通高等学校在校女生占比分别为48.50%、56.23%和56.48%。

妇女参与经济、社会事务和管理能力不断提升，在村、社区建设和管理服务中发挥重要作用。截至2020年，全区城镇新增女性就业人数占新增就业人数的比例为45.11%，事业单位高级专业技术人员中女性占比为57.66%；就业领域性别歧视基本消除，妇女就业渠道进一步拓宽，男女同工同酬全面落实。

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