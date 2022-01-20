杨 萌 张荷丝

群镇源以可持续发展为理念，使用废弃自行车胎打造了一个桌子。

2020年3月，受新冠肺炎疫情影响，群镇源就读的美国帕森斯设计学院将线下课转为网课，不少同学选择回国。群镇源也买了回国机票，然而因疫情反弹等各种原因，机票总是被取消。最后，他放弃回国，决定留在美国。

在纽约上网课

距离群镇源上次回家已逾1年，疫情期间，他只能靠网络与家人联系。群镇源很少外出，除了到超市购买生活物资，大部分时间都“宅”在家里上课、学习。

帕森斯设计学院的专业课一周两次，由于要给学生留出现场设计与制作模型的时间，其中一次课的时长是5小时40分钟，另一次课的时长是两小时40分钟。对群镇源来说，课程全面改为线上，“没觉得不适应，在家上网课能省去通勤时间，还挺好的”。

群镇源的住处距离学校需约半小时的地铁通勤时间。疫情暴发前，他需要带着作品或者抱着材料到学校现场制作，再请老师点评。因有些作品要求不能用胶水，材料大多使用木头、纸或者泡沫板，有时候作品尺寸较大，抱着这些材料赶地铁并不方便。“改为网课，作品在家完成，反而没有这些不便了。” 群镇源说，“不过，由于老师只能远程授课、从照片中观察学生作品，立体作品的完整性难以通过图片这种平面形式呈现，不论是老师布置作业还是学生展示作品都会增加沟通时间。尤其是当老师讲得比较投入或者富有激情时，就很容易忘记看时间，常常拖堂一两个小时。”但在群镇源看来，这样“也可以学到更多东西，更能体会到老师的责任感和对设计的热爱”。

疫情期间，群镇源每天都会跟父母沟通、互报平安。不回国的决定也得到了父母的尊重，“我从高中开始就一个人在美国生活，他们也相信我有能力管理好自己的生活。”

尝试申请艺术院校

出国读高中并不是群镇源的最初目标。小学时，他就读于一所国际学校，学校强调学业与课外活动并重。上初中之后，群镇源慢慢发现自己对国外高中的教学模式更感兴趣，便在初二下学期告诉母亲想出国读高中。家人和他分析利弊、反复商讨，最终决定支持他。

群镇源就读的莫尔登天主教高中位于美国波士顿。该校创立于1932年，是一所大学预备级男校，学校重视因材施教，会对不同类型的学生设计相应的学术课程，在当地颇有名望。

最初，群镇源并未确定往艺术方向发展，而是在很多方向进行了尝试。他加入过足球队、网球队、化学俱乐部、艺术俱乐部，还曾参与志愿活动——在波士顿儿童博物馆担任节日志愿讲解员。直到11年级，他发现设计是很有意思的事情，自己在手工方面也有天赋，而且有耐心去刻画作品的每一个细节。

转折来自2019年，那一年，他设计的作品在美国青少年艺术文学竞赛中获奖。这个奖项给了他信心，也让他萌生了申请艺术院校的念头。

发现更多创新可能

在入学之前，群镇源没想过自己能被帕森斯设计学院录取，因为“这所学校实在太有名了”。帕森斯设计学院成立于1896年，是一所位于纽约市的艺术设计学院，在艺术设计领域颇负盛名。学校的老师大部分都是艺术领域从业者，对行业里的设计风向了如指掌，能为学生提供非常新的理念。

之所以填报帕森斯设计学院，用群镇源的话说，只是想“搏一搏”。“因为我是‘半路出家’，绘画功底较弱，准备作品集也有点晚。没想到竟然被帕森斯设计学院录取了，还提供了奖学金。”

其实，群镇源在艺术设计方面很有天分，老师对他的作品评价很高，其中有一件作品还被收入校档案永久保留。

群镇源读的是室内设计，当时录取他的不仅有帕森斯设计学院还有普瑞特艺术学院。但他更喜欢前者的教育理念——强调室内环境管理和文化敏感性的融合，为学生提供更多的空间去创新。

对于未来，群镇源打算本科毕业后先在美国找个设计工作室实习，工作一段时间之后再回国。“室内设计这个专业范围非常广泛，包含了很多单拎出来都能成为一个专业的学科，比如灯光设计、材料学、色彩等。我觉得多参与实践对于室内设计专业的学生来说非常重要，不会比在学校学到的东西少。工作几年后，如果找到我希望钻研或者深入学习的领域，会考虑继续深造。目前来说，还是做好自己的每一件设计作品，努力补足不足之处。”群镇源说。

(责编：郝孟佳、李依环)