北京科技大学冬奥会志愿者出征仪式现场。校方供图

人民网北京1月19日电 日前，北京科技大学举行冬奥会志愿者出征仪式。该校校长杨仁树、党委副书记于成文为志愿者代表授旗，400余名师生志愿者将赶赴冬奥会开展志愿服务工作。

据介绍，一年来，北科大志愿者们通过《国情与社会》《志愿者心理健康》《应急救护知识》等专题理论培训，完成岗位踏勘和实地训练，参与两次“相约北京”五棵松体育中心冰球测试活动的服务任务，不断提升综合素质和服务能力，塑造了一支政治过硬、专业扎实、能力突出、作风优良的志愿者队伍。

仪式上，杨仁树在讲话中寄语全体志愿者，要有最高的政治站位，在工作中增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，担当起党和人民赋予的历史重任；要有最强的责任担当，以精益求精的干劲，书写北京“双奥之城”的新华章；要有最佳的精神风貌，用自信讲好中国故事，向世界亮出一张美丽的北科大名片。

该校团委书记王鹂从技能培训和服务保障两个层面介绍了学校志愿者工作情况。王鹂谈到，一年来，学校汇聚各方力量，全方位做好服务保障工作，全力完成冬奥志愿服务工作。“希望志愿者们鼓足干劲、压线冲刺，以‘硬核担当’共赴冰雪盛会。”

赛会志愿者学生代表张佳阔、城市志愿者代表刘铄分享了自己在技能培训中的所思所想、在校园冬奥活动中的所感所悟、在“相约北京”测试赛中所行所至。他们表示，全体志愿者将勇挑重担、冲锋在前，以饱满的热情迎接冬奥会的到来。

当天，北京科技大学冬奥会志愿者临时党、团支部正式成立。于成文表示，希望党员、团员同志发挥先锋模范和引领辐射作用，加强理论学习和业务锻炼，积极开展丰富多彩的主题党团活动，在党旗的引导下以实际行动兑现“请党放心，强国有我”的庄严承诺，在参与和奉献中体会奥运精神与青年使命的碰撞与融合。（李依环、孟婍、于林民）

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