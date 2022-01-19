人民网北京1月19日电 （记者李依环、郝孟佳）据教育部网站消息，教育部近日部署了2022年面向港澳台地区招收研究生工作，明确2022年面向港澳台地区研究生招生考试网上报名时间为2月10日至25日，报名网站为“内地（祖国大陆）高校面向港澳台招生信息网”。网上（现场）确认须在3月11日前完成，具体时间安排由各报考点自行确定并公布。考生打印准考证时间为3月21日至31日。

教育部要求，有关招生单位、报考点须按照“精准防控、分类施考、科学选拔、规范管理”的原则，统筹做好疫情防控和组考工作，确保招生录取安全有序，公平公正。2022年面向港澳台研究生招生初试和复试工作均由各招生单位自行组织，初试和复试时间、地点、形式、要求等由各招生单位根据教育部有关规定自行确定并向社会公布。

记者了解到，根据相关考试报名注意事项，考生应在规定报名时间登录“内地（祖国大陆）高校面向港澳台招生信息网”浏览报考须知，并按教育部、报考点以及报考招生单位的网上公告要求报名并按规定上传电子照片。报名期间，考生可自行修改网报信息。逾期不再补报，也不得修改报名信息。考生报名时只能填报一个招生单位的一个专业。

据悉，网上报名的技术服务工作由教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心负责。此外，北京、上海、广州、香港、澳门等5个报考点仍继续负责招生信息发布和考生报名咨询、联络等工作。

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