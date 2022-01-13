原标题：海滨少年感受冰雪竞技体育独特魅力

新华社讯 （记者张昕怡 张武岳）“同学们，滑冰好不好玩？”“好玩！”48个小学生快乐地齐声回答，笑声响彻整个冰上运动中心。这些七八岁的孩子穿戴整齐，头盔、护腕、护膝、冰刀鞋等专业设备一样不少，俨然一副“滑冰小能手”的样子。

随着2022年北京冬奥会脚步的临近，山东省烟台市福山区“冰雪运动进校园”活动更加受到学生和家长的欢迎。在福山区河滨路小学二年级就读的柳钦瑞，是学校冰球队的“领军人物”。虽然只练了一年，但他的技术和动作是队里最出色的。

“打冰球让我的身体更加健康，在校队和小伙伴们一起运动也让我学会了团队合作。”柳钦瑞说，一年前参加“冰雪运动进校园”体验活动让他与冰球结缘，“第一次打就喜欢上了”。

柳钦瑞的爸爸柳洋说，迷上冰球之后，儿子每周至少要来运动中心训练4次。原本一休息就要求玩手机的孩子再也不吵着要“吃鸡”了，身体也变得精壮健康。作为家长，运动带给孩子的改变让他感到欣喜。

经过近三年的发展，当地已经有7千余名小学生在家门口体验到了冰上运动的乐趣。

“教练，我下午还能继续来练吗？”上午的体验日活动马上要结束，好多孩子依旧恋恋不舍，不想离开冰场。这是冰上运动中心的教练们每天都要面对的“头疼事”。“就像大家都喜欢打雪仗，孩子们穿上冰刀上了冰场，就连摔跤都感到很兴奋。”河滨路小学总务主任吴雪宁说，孩子们对冰雪运动有天然的亲近和喜爱。

烟台市福山区教育和体育局体育管理科科长林文涛说，近年来福山区将冰雪运动作为小学体育课的必修内容，面向小学生进行冰雪实践或有关知识教学。同时，福山区制定了全区学校冰球联赛方案，每年推动各学校优秀运动员组建学校冰球队，举办冰球联赛，以赛代练，增强学生冰上运动技能。

“冰雪竞技体育有其独特魅力，有时一场冰球比赛下来，家长们在场边激动得热泪盈眶，孩子和家长都沉浸其中。体育运动带来的笑与泪、汗水与锻炼是孩子们成长过程中的宝贵经历。”烟台市冰上运动协会会长栾筠杰说。

过去几年，《冰雪运动发展规划（2016—2025年）》《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要（2018—2022年）》《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》等陆续出台，力求普及群众性冰雪运动，广泛开展青少年冰雪运动。

“2019年至今，学校已经组织了20个教学班1000余名学生进行冰雪项目体验，组建了由12名学生组成的冰球校队。孩子们参加了许多赛事，取得了优异成绩。”河滨路小学校长张元国说，随着2022年北京冬奥会的临近，孩子们参加冰雪运动的热情更加高涨，相信在冬奥会举行后，这座海滨城市会有更多的孩子和家长参与到冰雪运动中来。

(责编：李依环、温璐)