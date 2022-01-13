原标题：首个国家级职业技能培训规划出台

近日，国新办举行《“十四五”职业技能培训规划》国务院政策例行吹风会。人力资源和社会保障部副部长汤涛在会上介绍，按党中央、国务院决策部署，人社部、教育部、发展和改革委、财政部等部门研究编制了《“十四五”职业技能培训规划》（以下简称《规划》），于2021年12月1日第157次国务院常务会议审议通过，已于近日印发并公布。

汤涛介绍，《规划》按照国家“十四五”规划纲要要求，与《“十四五”就业促进规划》相衔接，是我国首次编制的国家级职业技能培训五年专项规划。

《规划》提出，到2025年要实现终身职业技能培训制度更加完善，共建共享职业技能培训体系更加健全，创新型、应用型、技能型人才队伍不断发展壮大，职业技能培训服务更加有效等四个主要目标。

其中，具体目标是组织实施政府补贴性培训达7500万人次以上，农民工职业技能培训3000万人次以上；新增取得职业资格证书或职业技能等级证书的人员要达到4000万人次以上。其中，高技能人才要达到800万人次以上，新增公共实训基地200个。

值得关注的是，《规划》还提出了五方面重点任务：一是健全完善终身职业技能培训体系；二是提升培训供给能力；三是提高职业技能培训质量；四是加强职业技能培训标准化建设；五是完善技能人才的职业发展通道。

如今，以大数据、云计算、物联网、人工智能为代表的新经济向各个行业领域渗透，市场对于数字技能人才也有迫切需求。那么，如何在职业培训中加快“数字步伐”？

“这个问题是一个新问题。”汤涛回应说，“数字时代、数字社会、数字技能、数字技术是最近的热词，我们在研究职业技能培训的过程中也在研究数字技能的问题，而且在‘十四五’规划当中已经明确提出要提升全民的数字技能。”

人力资源和社会保障部职业能力建设司司长刘康进一步解释说，人社部将采取5方面措施，这些措施在《规划》当中都有相应表述。一是加强数字技能相关标准建设，积极开发数字技能类新职业，制定数字技能类职业的职业标准和评价规范；二是编制数字技能相关职业国家基本职业培训包；三是推进数字技能类人才评价工作，引入数字技术，创新评价方式；四是开展数字技能类职业技能竞赛，通过以赛带训、以赛促训全面推动数字技能提升；五是提升数字技能培训基础能力建设。培育一批具有数字技能培养优势的高技能人才培训基地和技能大师工作室，遴选培育一批数字技能培训优质职业院校。打造一批功能突出、资源共享的区域性数字技能公共实训基地，目前在重庆等地已经开始实施。（记者 刘垠）

(责编：李依环、温璐)