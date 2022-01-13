原标题：志愿者助力抗疫 “小人物”有大担当

坚守岗位的志愿者

1月12日，天津抗击奥密克戎的第5天，诸多涉疫小区接受封闭管理，居民在家隔离。社区涌现出大量志愿者参与到抗疫一线，其中包括17岁学生、家庭主妇和无数个超市员工。每个“小人物”背后，都有一份舍己为人的大担当。

17岁的学生志愿者

17岁的张宝源是天津市机电工艺技师学院的职二学生，2022年伊始，他和几个同学一起找了个工作兼职，可还没工作几天，新冠疫情就将他的寒假彻底变了样。

张宝源说，8号中午，他接到妈妈的电话了解到，天津新增的病例中有一例在他家隔壁丰达园小区，他们居住的新祥园小区也已经封闭。得知这个消息，他第一时间返回小区申请成为志愿者。

事实上，这不是他第一次加入疫情防控志愿者队伍，从2021年3月份天津市接种新冠病毒疫苗开始，他就积极参与了进去。

张宝源居住的新祥园小区地处津南区，是本轮天津市抗击疫情的中心。由于疫情暴发的突然，社区人手不足，除了像张宝源这样的学生外，驿站老板、年轻夫妻也都积极报名成为志愿者。

张宝源的主要工作，就是招募、分配志愿者、收垃圾、送菜、送药、入户“扫楼”、张贴通知、帮住户联系医院、上楼下楼处理住户琐事。

回忆这几天的志愿经历，张宝源既感动又自豪，“我的家人始终认为我只是个孩子，想劝我放弃志愿者的工作，可我是男子汉，我想贡献一份自己的力量。”

在家隔离的“情报工作者”

“各位邻居，我是小区的租户，两天以来一直靠水果充饥，现在真的扛不住了，请问各位知道小区附近哪里有吃的卖？”1月10日，一个20出头，刚刚搬来的女生在一个名为“新祥业主齐心抗疫群！”的群里发出求助消息。

类似的求助信息在这个群里每天不下10条。群主马女士今年37岁，从东北远嫁到天津，与张宝源一样，也住在新祥园小区。为了不错过任何一条求助，她尽量缩短自己的睡眠时间，一天24小时不敢关闭手机提示音。

虽然不在志愿者一线，马女士的工作也极为重要，能够帮助志愿者明确当天工作目标，准确掌握每位居民需要帮助的地方，了解物资情况。

“说无私奉献有点夸张，就是被邻居之间的热情感动了。”马女士说，只要社区的工作人员喊一句：“有没有想来参与志愿者服务的”，队伍里就会站出几个人报名，不停地喊着“我来！”（记者 王浩雄 实习生 岳小琪）

(责编：温璐、李依环)