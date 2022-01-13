原标题：网状系统创造“双减”成长新生态

“双减”下如何处理好学生课后作业，课后服务如何科学设置。北京教育科学研究院通州区第一实验小学校长陈金香在市教委“双特谈双减”栏目中，以北京教育科学研究院通州区第一实验小学教育集团为例，分享了该教育集团的做法。她介绍，该教育集团以“作业点-课堂线-课后面-家校体”为关键，扎实重构基于双减政策背景下的教育教学网状系统，创造性形成具有未来意义的“双减”成长新生态。

在课程视域作业观的基础上，学校从学生视角出发，基于不同学生情况，运用“目标-设计-实施-评价”的作业研究范式，优化作业系统管理机制，完善作业反馈管理机制，生成“三三二”作业管理系统。以三张清单三条线为抓手，建设作业统筹管理机制。画好三条线，形成两表一览作业统筹管理实践工具。确保一二年级不留书面作业，三至六年级作业在校基本完成，统筹安排综合时间不超过1小时，并在“两表一栏”公示作业，坚决不使用手机APP布置收取作业。

同时，该教育集团结合教师对于学生作业“有留必批、有批必改，有改必讲，有错必纠”的实际，一方面，形成家长与学生层面作业回访，学校要求不允许家长参与检测批改学生作业，不下发答案由学生自行批改，在反馈回访中主要评估学生与家长对于作业布置情况与完成情况的认可度；另一方面，学校与教师层面做好作业公示与展评，公示教师作业批改规定。

开展课后服务是“双减”政策的重要组成部分。面对“5+2”教育新模式，学校以发现教育为内核，以五育并举为系统，在研究与实践中整合学校优质教育资源，精准落实课后服务坐标点，深度描绘课后服务多元面，创新生成以“三”为特色的“3+X”发现教育课后服务系统。

面对双减工作的落实细节与学生成长的未来方向，学校与家庭携手同行，形成“1+1”家校共育机制。一方面，学校向家长宣传“双减”工作的政策主旨，与家长在培育孩子层面达成教育观与管理观的一致；另一方面，规划实践层面，学校通过多种渠道向家长明晰课后服务内容要素与特质，在数据调研的整理与分类中，充分尊重学生和家长的意愿，克服困难，尽最大努力为有需要的学生提供课后服务。

同时，坚持学生自主、自愿、自定的“三自”活动原则，以家长申请-班级审核-学校统一实施三步为必须，形成家校协同共育共同体，从而为双减政策下的发现教育生态系统的创新建设提供支持。（记者 武文娟）

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