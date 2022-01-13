高晨旖

高晨旖留学期间所做的学习笔记。

17岁时，高晨旖便踏上了留学的道路，她在英国完成了本科学业之后，决定继续攻读硕士学位。一路走来，她都在为梦想不断努力着。

心怀医学梦 走上留学路

高晨旖从小就有一个成为医生的梦想，但由于英国政策的相关要求，本科的她无法直接选择在英国学医，考虑到临床心理学也是一个非常好的发展方向，并在国内有较大发展潜力，高晨旖早早就定下了报考心理学的目标。

院校选择上，高晨旖表现出了超越年龄的成熟：“选择一个学校不能只看它的综合排名，还要关注院校的具体专业排名。”她说。

高晨旖表示，在选择时也要格外关注专业的细分方向与课程设置，比如，心理学的范围很广，有些领域偏重理论，有些则更偏重实践。

选择城市时，高晨旖同样客观对比了英国不同城市的优劣。“英国的大城市和小城市是两种截然不同的生活模式。伦敦等大城市节奏匆忙，我还是更偏爱小城市的‘小清新’。”她说。

最终，本科便就读于布里斯托大学的高晨旖，选择继续在布大攻读心理学专业。

英国大学注重培养学生独立学习的能力，以高晨旖的经历来说，心理学专业的课时数虽少，但作业量很大，需要合理安排自己的时间来进行资料查找、文献阅读、论文撰写等学习内容。此外，英国对“学术端正”的严格要求也给她留下深刻印象，如果学生存在作弊、抄袭等问题，轻则开除、重则会被驱逐出境，这也督促学生以更严谨的态度对待学术研究。

选择即热爱 理不辩不明

高晨旖认为，英国教育注重学生的辩证思维能力，老师也会反复在课堂上强调这一点。比如，当提出观点的时候、聆听他人观点的时候、阅读文献的时候，都要将自己的思考带入。最初，高晨旖有些“摸不着门路”，甚至因此影响到了成绩。但慢慢习惯之后她发现，所谓的辩证思考并非简单的好与不好，而是让学生明白很多事情并非绝对，需要用证据去证明自己的观点，而非一味概述别人的观点和结果。

此外，互相尊重也是留学过程中很重要的收获。面对多元文化的碰撞和冲击，要学会彼此尊重和理解。从最初的谨慎、害怕，到后来的勇敢、自信，高晨旖越来越敢于展示自己，提出自己的观点，她的成绩也有了大幅飞跃。

“我学会了更理性地看待不同的人与事。”高晨旖也鼓励留学后来者更勇敢一些，“课堂上的讨论与发言没有对错之分，自己言之有理即可，理不辩不明嘛。”

简单又深奥 有趣又枯燥

心理学拥有庞大的分支，相比本科教育偏重于打基础，研究生阶段的学习更加细化，专业性更强。

高晨旖很喜欢布大心理学的研究生课程设计，她想要围绕更感兴趣的心理学分支深入学习，增加自己的专业知识性，于是选择了教学型研究生，希望完成自己选定的心理学项目。

“如果想要做项目，最好还是选择研究型研究生，授课内容更为细化，会具体到某一个课题上，更加注重独立研究。”高晨旖说。有人认为心理学“玄幻”，会联想到“催眠术”甚至“读心术”，这让她有些哭笑不得。在高晨旖看来，心理学是在研究人类行为与各种因素之间的关系，会涉及到社会学、经济学、行为学、神经科学等多个领域，需要依靠跨学科理论以及不同的试验方法做支撑，从中分析出人的心理现象，即人的行为、情绪、意识等方面。

“心理学是一门既简单又深奥、既有趣又枯燥的学科，但这恰好是它的魅力所在。”高晨旖说。

面对新冠肺炎疫情，由于担心学业受到影响，高晨旖没有选择回国，她绝大多数时间都留在学校里，读文献、写论文。如今，高晨旖已经开始着手申请巴斯大学的心理学博士，她希望能在心理学领域继续精进。目标坚定、规划明确，留学路上，她正一步步向着更高的目标前行。(杨 萌 张荷丝)

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