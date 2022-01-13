熊 建

2016年震动留学生群体的“江歌案”，日前传来一个让人欣慰的消息。

江歌母亲诉刘鑫一案判了——毫无感恩之心的刘鑫被判赔69万元。相信对于一切相信善良、崇仰美德之人，这都是一个好消息。

事情发生在3个留日学生之间，并不复杂：陈世峰欲对刘鑫施毒手，江歌伸出援手，先行一步进入公寓的刘鑫却锁闭了房门。按照法院判决书，刘鑫还是“引入侵害危险、维持危险状态的人”。也就是说，祸水是她引来的，却把朋友推到前台当挡箭牌，自己躲了，最终导致江歌遇害。

不光如此，事后刘鑫不知感恩，反而出言不逊，给受害者家人造成二次伤害。对于这样的人性，法院判决书认为“其行为有违常理人情，应予谴责”，也是理所应当。

逝者长已矣。但这件案子对于广大海外学子来说，有两点启示不容忽视，若能举一反三，或能提升留学安全系数。

首先，一定要尊重、遵守所在国法律，这是留学生自我保护的有效途径。江歌案有个细节，凶案发生前9个小时，陈世峰来找事儿，江歌提议报警，刘鑫不让报警，因为她俩合住公寓违反当地法律，她不想把事情闹大。

换言之，如果当时报了警，警方的出现，会对陈世峰产生震慑，让他有所收敛。虽然代价是她俩可能也会受罚，但说不定就能避免后来的悲剧。再设想一下，如果真的守规矩，俩人就不会住在一起，“引入侵害危险、维持危险状态”的情形也就釜底抽薪了。

留学生遵纪守法，不能说说就过去，而是要看到，远在异国他乡，能有效保护自己的，其实就是当地的法律和执法机构。抱着侥幸心理钻法律的空子，逃避法律规定，其实是不知不觉中给自己挖了一个或大或小的坑。

其次，对于留学生活，需要做更全面更细致的考察和应对。留学生在海外要独立面对很多事情，繁重的学习、人际的交往、社群的融入等等，还有情感纠纷的处理。同时他们所处的是一个相对闭塞的环境。不像在国内，有了苦恼，遇上麻烦，发生问题，有大量资源可以凭借——家人、亲友、同学，还有各种公共服务机构，可以方便地获得外界的帮助。

留学到一个陌生环境，万一遇上类似情感纠纷的纠结之事，无人可以倾诉，无处可以排解，好像处在真空中一样，跟家里联系也是报喜不报忧的多。此时一旦钻了牛角尖，难以求助外界力量，极端行为可能就会发生。

因此，留学期间，不光要把精力放在学业上，还要同时注意涵养健全的人格，多与外界发生联系，不要把自己关在一个小得不能再小的圈子里。视野那么狭窄，心胸也难以开阔。之前有人批评说，有的留学生生活很封闭，就是跟自己人玩儿，甚至有人留学几年连外语都说不利落，心理发生问题的也大有人在。闭塞的环境容易滋生不健康的因素，拥抱阳光，才能防止发霉。您说是吗？

(责编：郝孟佳、温璐)