人民网北京1月12日电 （记者孙竞、李依环）2021年秋季学期开学前，湖南省湘潭市湘潭江声实验学校、凤凰初级中学、天易中学三所民办初中在正常电脑随机录取之外，超计划为未被电脑随机录取的693名学生办理了录取和缴费手续。记者今天从教育部获悉，近日，教育部指导湖南省教育厅查处了上述三所民办初中违规招生问题，并对有关情况进行了通报。

教育部指出，近年来，按照党中央、国务院有关决策部署和法律法规规定，各地全面推进义务教育免试就近入学和“公民同招”改革，有效保障了适龄儿童少年平等接受义务教育权利。但个别学校还存在落实不到位的问题，损害了人民群众利益，破坏了良好教育生态。

根据通报，三所学校的行为违反了《民办教育促进法实施条例》关于“民办学校招收学生应当遵守招生规则”的规定，也违反了《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》关于“民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取”的有关规定，以及教育部中小学招生入学“十项禁令”中关于“严禁无计划、超计划组织招生”的规定。

通报指出，湖南省教育厅认真贯彻中央有关规定，高度重视、严肃查处，在充分调查取证基础上，会同有关地方相关部门依法依规对湘潭县教育局主要负责人、分管负责人、江声实验学校党委书记作出免职处理，对三所民办初中作出行政处罚，责令清退违规招录学生和所收费用，同时核减三所学校2022年秋季招生计划。目前，当地教育部门已指导三所学校按要求进行了整改，妥善安排违规招录的693名学生按规定要求到其他学校就读，保证不让学生辍学。

教育部强调，各地各校要引以为戒，进一步做好义务教育招生入学工作，防止类似问题再次发生。要严格遵守国家有关法律规定，全面落实免试就近入学、“公民同招”等政策，严格执行中小学招生“十项禁令”，对违反相关规定的招生行为实行“零容忍”，发现一起、查处一起，切实维护教育公平。要深入推进义务教育优质均衡发展，优先改善、着力提升薄弱学校办学水平，整体提升义务教育学校办学水平，切实办好人民满意的教育。

(责编：李依环、秦华)