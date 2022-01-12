刘家玮

原标题：与时代青年共奋进（暖闻热评）

【人物】2021年“最美高校辅导员”

【故事】不久前，中央宣传部、教育部联合发布2021年“最美高校辅导员”先进事迹。马军、刘岩、刘巍、刘国权、齐勋、张海玉、胡波、项淑芳、赵颖虹、薛冰等10名高校辅导员被评为2021年“最美高校辅导员”。他们有的播种信仰，引导学生在学习党史中坚定理想信念；有的善用“大思政课”，引导学生在理论与实践的结合中增强“四个自信”；有的倾情奉献，用心关爱，守护学生健康成长。他们以一腔热血，诠释了高校辅导员“立德树人”的情怀与追求。

【点评】

党建思政、心理健康、群团工作、奖励资助、班级建设、职业发展……高校辅导员的工作几乎涵盖了大学生成长的各个环节。与年轻人亦师亦友、和时代青年共同奋进，他们是为学生排忧解难的知心人，也是带领学生认识中国社会、投身伟大事业的引路人。这10名“最美高校辅导员”，就是全国高校辅导员奋斗群像中的杰出代表。

哪里有辅导员，哪里就有关爱。让每一位大学生顺利成才，是“最美高校辅导员”不变的信念；为学生成长保驾护航，更是他们一以贯之的实际行动。薛冰带班的学生分散在12家教学医院，她坚持每周到医院走一遍，和每名学生见一面，每年奔波近万里，为学生解决实际困难；张海玉成立“心理解忧杂货铺”，回复所有来信，并坚持每个工作日撰写一篇网络工作日志，累计已有52万字……无论是经济资助、心理辅导还是职业规划，“最美高校辅导员”为学生总有操不完的心。而这份深沉厚重的守望、不计回报的付出，就是托举青年人展翅高飞的力量。

引导学生坚定理想信念，需要创新方式方法，如春风化雨、润物无声。从以青春方式讲好信仰故事的胡波，到通过原创歌曲、微电影走进学生心田的刘国权，再到创建“马兰工作室”、注重挖掘党史和红色故事的项淑芳……多种多样的思政教育形式背后，是“最美高校辅导员”坚定践行“为党育人、为国育才”的使命担当，也是他们对“培养什么样的人、如何培养人、为谁培养人”这一问题的响亮回答。

“我希望每名学生都有理想、有本领、有担当，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。”这是赵颖虹的愿望，也是广大辅导员的期盼。时代的责任赋予青年，时代的光荣属于青年。作为离大学生最近的人，高校辅导员应引导青年更紧密地与时代相连、走向更广阔的人生舞台。不论是带领学生深入田间地头开展科技支农，还是引导学生毕业后到祖国最需要的地方工作，“最美高校辅导员”的最美答卷，体现在用爱连接育人梦和学生的成才梦，书写在青年个人理想与家国情怀的同频共振之中。

有人说，高校辅导员，就是要给予学生学习生活上的“辅”助、成长发展上的指“导”，并且融入青年群体、成为年轻人的一“员”。为青年护航的日日夜夜，高校辅导员也与青年一同成长；学生的喜爱与信赖，汇聚成激励他们继续坚定前行的力量。以“最美高校辅导员”为榜样，甘于奉献、奋发有为，广大高校辅导员定能交出更精彩的答卷。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 05 版）

(责编：丁元贺(实习生)、熊旭)