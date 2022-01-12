原标题：海淀首个“冰雪教室”落户羊坊店小学

北京冬奥会日益临近，公众对冰雪运动的关注持续升温。北京青年报记者从海淀区获悉，截至目前，海淀区已有50所中小学被列为冰雪运动试点学校，开设冰球、花滑、速滑、冰壶、滑雪、旱地冰球、旱地冰壶、旱地滑雪等8项课程。同时，海淀区还开展了丰富多彩的冰雪赛事和体验活动，参与冰雪运动学生人数达到11万余人。

1月11日下午，北青报记者来到羊坊店中心小学，海淀区首个“冰雪教室”坐落于此。这间占地面积近200平方米的冰雪教室，是由会议室改造而成的。地面全部铺设了仿真冰面，可以进行短道速滑、冰球、冰壶等冬奥项目，五年级的小学生们正穿着冰鞋，在老师的指导下练习。在教室的四周，陈列着各种奖杯、学校活动的图文资料，甚至还有孩子们自制的“奥运火炬”。

据羊坊店中心小学相关负责人介绍，在校园里，“体育课联排”正成为新时尚。即同一个年级的体育课排在一个时间段，这样既便于开展集体性的教学，也便于年级间开展比赛，以赛促练，提高学生上体育课的积极性。自2021年4月起，学校所有年级每周都有5节体育课，其中3节为常规体育课，1节为体能课，还有1节课试点走班制，让学生选择自己喜欢的体育项目课程。学校内的“诚信体育器材室”向所有学生开放，跳跳球、平衡垫、绳梯、篮球、足球等体育器材随时供学生们选用。

在操场四周，还有随时可用的智能动感单车、深蹲训练器、腹肌训练器、天梯训练器械，满足学生多样化体育运动需求。同时，羊坊店中心小学合理统筹场地资源，在操场西侧和冰雪教室楼顶，建设了两个冰球场，让尽可能多的学生参与到冰雪运动中来。

海淀区教委体育和健康教育科负责人王宏斌介绍，为促进冬季奥林匹克在海淀区中小学发展，区教委在中小学中开展冰雪运动试点工作，以发挥试点校带动引领示范作用，鼓励和带动更多在校学生参与校园冰雪运动，培养学生冰雪兴趣，普及冬奥知识、冰雪知识，体验上冰上雪等冰雪运动带来的成长快乐。

目前，海淀区中小学已发展了四批冰雪运动试点学校，共计50所，已开设了冰球、花滑、速滑等8项课程。同时，海淀区编写了中小学冰雪运动知识读本，涵盖了冬奥会15个大项、98个小项，全面介绍了冬奥会的历程、运动项目知识、优秀运动员成就和观赛注意事项等，能够帮助学生更快更全面地了解和掌握冬奥知识，熟悉并懂得欣赏冰雪赛事。

（记者 王斌 摄影/本报记者 袁艺）

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