本报记者 丁雅诵

数据来源：教育部、国家统计局

制图：张丹峰

百年大计，教育为本。从1986年义务教育法颁布，到2000年底基本普及九年义务教育，再到2007年、2008年免除城乡义务教育学杂费……作为现代国民教育体系的基石，我国义务教育发展一路走来，不断开创新局面。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国义务教育取得了举世瞩目的成就：2020年，我国九年义务教育巩固率为95.2%，义务教育普及程度达到世界高收入国家的平均水平；实施义务教育薄弱环节改善和能力提升项目，发展“互联网+”教育助力城乡教育均衡，全国义务教育基本均衡已经全面实现……让适龄儿童少年有学上、上好学，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，正在成为现实。

动态清零

脱贫家庭辍学学生数量

教育公平实现新跨越

“多亏了陈老师给我送来电脑，网课我一节也没落下，收获很大！”说起之前疫情防控期间的学习情况，河北省兴隆县蘑菇峪中学学生娅宏记忆犹新。

娅宏家庭困难，一度想出去打工挣钱。了解情况后，老师陈秀华三番五次登门家访：“孩子上学享受国家‘两免一补’政策，免学杂费、免教科书费、补助生活费。咱家里这种情况，还能得到县里的教育资助。”

党的十八大以来，我国基础教育历史性地解决了“有学上”问题，教育公平实现了新跨越。坚守控辍保学第一道防线，决不让一个孩子因家庭困难而失学。教育部数据显示：截至2020年底，全国义务教育阶段辍学学生由台账建立之初时的约60万人降至682人，其中20多万建档立卡辍学学生实现动态清零。2021年以来，脱贫家庭辍学学生持续保持动态清零。

2021年，巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有效展开，实现良好开局。乡村教师队伍建设深入推进，县域内义务教育学校校长、教师交流轮岗进一步常态化。推普工作成果巩固深化，“童语同音”计划完成师资培训1.6万人次。

99%

义务教育学校提供课后服务

“双减”政策落细落实

“作业比以前少了，也更有趣了。”上海市松江区九亭第四小学四年级学生安尚宸说。少而精的作业背后，是老师们用心的作业设计：用“三级跳”的形式设计弹性作业，用“友情提示卡”区分作业难度，为学生提供自主选择，让学习困难的孩子“吃得饱”，让学习不费力的孩子“动动脑”，也让学有余力的学生“跳一跳”。

2021年暑期，中办国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，19个部门组成了“双减”工作的专门协调机制，已经出台了20多个配套的文件。随着“双减”政策在各地落细落实，校外学科类培训大幅压减，校内服务有效提升。

作业总量和时长得到有效控制。据统计，在规定时间内，完成书面作业的学生占比由“双减”前的46%提高到目前的90%以上。

课后服务基本实现全覆盖。截至2021年10月底，全国14.3万所应开展课后服务的义务教育学校中，99%的学校提供了课后服务，有效促进学生的学习回归校园。根据教育部直报平台摸底调查，有92.7%的学校开展了文艺、体育类的活动，88.3%的学校开展了阅读类的活动，87.3%的学校开展了科普、兴趣小组和社团活动，课后服务的吸引力显著增强。

课堂教学质量不断提高。99%以上的学校建立了教学基本规程，提高课堂教学效率；99%以上的学校做到了起始年级“零起点”教学，普遍建立了学习困难学生的帮扶制度，98.7%的教师参与了辅导答疑，切实做到减负提质，保障学生的学业质量。

培训市场野蛮生长现象得到有效遏制。在12.8万个线下学科类培训机构中，压减率超过40%；263个线上学科类培训机构中，压减率近50%。

100%

全国中小学（含教学点）互联网接入率

优质教育资源可实时共享

在陕西师范大学实验小学召开的“陕西教育扶智平台”应用现场会上，一堂五年级上册道德与法治单元《美丽文字 民族瑰宝》课程正在进行。实验小学的杨惊艳老师带着大屏幕前的学生们，一起感受有着几千年历史的中国汉字的魅力。在大屏幕的另一端，300多公里外的秦岭深处，安康市一所小学的学生通过网络直播也共上同一堂课，与实验小学的老师同学们一起了解中华汉字的悠久历史，欣赏各时期汉字的形态之美。

借助信息化手段，优质教育资源可以实现实时共享。全国中小学（含教学点）互联网接入率达到100%，拥有多媒体教室的学校比例达到95.3%。农村教学点数字教育资源全覆盖项目持续实施，整合开发英语、音乐、美术等学科数字资源6948学时，与基础教育阶段所有学科教材配套的资源达5000万条。

新冠肺炎疫情防控期间，国家中小学网络云平台和中国教育电视台“空中课堂”系统开发了覆盖各年级、各学科的精品课程资源，并免费向农村学校输送资源。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 07 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)