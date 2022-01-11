人民网北京1月11日电 （记者孙竞、郝孟佳）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍《“十四五”公共服务规划》（以下简称《规划》）有关情况。教育部发展规划司负责人晁桂明表示，教师队伍不稳定、优质生源流失问题，是近年来县中面临的普遍问题，《规划》特别部署了加强县域普通高中建设的工作。

晁桂明介绍，去年12月，教育部等9部门印发了《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》，对加强县域普通高中建设作出了整体的谋划和部署，要整体提升县域普通高中的发展水平、办学质量。在招生管理方面，明确要求各地全面建立地市级高中阶段学校统一招生录取网络平台，鼓励有条件的地方建立省级统一招生录取网络平台，切实加强招生计划和录取过程管理，加大对违规招生行为的查处力度。

在加强教师队伍建设方面，一是进一步加大县中教师的补充力度。要求各地严格落实中央关于中小学教职工编制标准和统筹管理的相关规定，依照标准条件及时补充县中教师。实施中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划，加大县中教师培养力度，也就是“优师计划”。

二是健全县中教师激励机制。要求各地适当提高中小学中级、高级教师岗位比例，中高级教师岗位设置适当向县中倾斜，合理核定县中绩效工资总量，绩效工资内部分配向优秀人才倾斜。

三是严禁抢挖县中优秀教师。要求各地严格按照国家有关规定和程序办理教师流动手续，严禁发达地区、城区学校到薄弱地区、县中抢挖优秀校长和教师。

四是提高县中教师队伍素质。教育部将组织开展县中校长和教师骨干示范培训，省级组织县中校长和教师全员培训，促进提高校长办学治校能力和教师教育教学水平。

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