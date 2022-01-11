人民网北京1月11日电 （记者郝孟佳、孙竞）今天上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍《“十四五”公共服务规划》（以下简称《规划》）有关情况。教育部发展规划司负责人晁桂明表示，发展更高质量、更加公平的教育公共服务，既是《规划》明确部署的重点任务之一，也是加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意教育的重要方面。“十四五”期间，教育部将重点从三个方面加快推进。

一是推进学前教育普及普惠安全优质发展。晁桂明介绍，将继续实施学前教育发展提升行动计划，推动各地适应生育政策调整，以县为单位优化普惠性幼儿园的布局规划。在城镇新增人口、流动人口集中地区和农村地区新建、改扩建一批幼儿园，加强城镇小区配套管理，加快补齐普惠性资源短板，进一步提高学前教育普及水平。到2025年，全国学前教育毛入园率达到90%以上。同时，进一步完善普惠性学前教育保障机制，逐步提高学前教育财政投入水平，完善幼儿园教师配备补充、工资待遇保障制度，全面提升保教质量。

二是推进义务教育优质均衡发展。晁桂明介绍，在全国96.8%的县（区）实现基本均衡发展的基础上，“十四五”期间将全面推进义务教育优质均衡发展：制定实施《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，健全义务教育的政策保障体系，加快缩小区域、城乡、校际、群体教育差距；推动建立与常住人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制，实现教育资源按实际服务人口规模配置，指导各地完善义务教育学位配置标准，保障足够的公办学校学位供给；统筹实施义务教育学校建设的相关项目，加快推进学校标准化建设，全面改善学校办学条件，因地制宜加快城镇学校扩容增位，切实办好乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校；推动县域内校长教师有序交流轮岗，实现优秀骨干教师在校际间均衡配置。

三是大力提升县域普通高中整体质量。县域普通高中作为县域基础教育的龙头，对带动义务教育优质均衡发展、促进乡村振兴以及培养输送优秀人才具有重要的作用。晁桂明指出，对于促进县中的整体提升发展，《规划》已经作出了明确部署：一方面，要严格执行公民同招和属地招生，坚决遏制优质生源过度流失。严禁发达地区、城区学校到薄弱地区、县中抢挖优秀校长和教师。另一方面，要强化基础能力建设，积极推进县中标准化建设，落实规划的部署，加大县中脱管帮扶力度。

晁桂明透露，教育部将依托相关部属高校托管100所县中，组织东部发达地区面向西部国家乡村振兴重点帮扶县开展对口帮扶。以县中的高质量发展促进高中学校多样化、有特色发展。

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