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2021北京青年榜样年度人物揭晓

2022年01月02日15:17 | 来源：中国青年报
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原标题：2021北京青年榜样年度人物揭晓

　　本报讯 近日，“请党放心 强国有我——党的十九届六中全会精神宣讲暨2021北京青年榜样发布”活动举行。

　　据悉，今年的活动通过网络投票、专家评审等方式，最终推选出100名事迹突出、感染力强、根植基层的“北京青年榜样”年度人物。中国青年报社记者邱晨辉名列其中。活动网络投票共吸引122万人次参与，88万人次点赞，在广大团员青年中获得广泛关注。

　　活动现场，来自北京林业大学的辅导员、建党百年纪念活动的志愿者夏芸枫，北京市公安局丰台分局刑侦支队禁毒大队探长、“刀尖上的舞者”毕光熙，中建一局集团冬奥会场馆“冰立方”的建设者霍文震，中国航天科技集团五院总体设计部载人航天领域副总设计师黄震等6名2021北京青年榜样代表，以青年的视角，从“传承与赓续”“青春与责任”“梦想与未来”3个角度分享了自己的故事，生动展示了青年一代坚定跟党走、奋进新时代的坚定决心。

　　此外，现场还发布了北京青年榜样徽章，以“青春向党”为主题，围绕首都青年、北京“四个中心”建设、请党放心 强国有我、带领青年跟党走等理念，进一步提升榜样的荣誉与责任。

　　团北京市委相关负责人介绍，团市委等单位将继续通过“树榜样、抓宣讲、重实践”等工作，持续推动“北京青年榜样”主题教育活动深入基层、直达青年，不断感召、引领、带动广大团员青年以实际行动践行“请党放心，强国有我”的青春誓词。(见习记者 王喆)

(责编：温璐、代晓灵)

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