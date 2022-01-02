原标题：这群孩子的画，在中国空间站里展出了！

新年第一天

中国空间站里举办了一场

史无前例的天宫画展

20余幅中西部地区青少年创作的

太空主题绘画作品亮相

火箭、飞船、空间站

以及神奇的太空生活

……

这些作品的作者

是一群从未近距离接触航天

甚至从未走出大山的孩子们

他们把对浩瀚太空的无限遐想和美妙憧憬

在画纸上呈现出来

所有作品中

一幅名叫《火星人到地球》的画作

吸引了很多人的目光

作者是湖南省花垣县的

一名四年级小学生

因为感受到家乡的巨大变化

在她的笔下

连火星人都来到了她的家乡参观

早在去年9月至10月

来自中西部地区的师生代表

曾受邀前往文昌航天发射场和酒泉卫星发射中心

与中国航天员和载人航天战线科技工作者

开展了一场

跨越山海的“青春与星空对话”

第一次坐飞机

第一次看发射

第一次和航天英雄面对面交流

……

原本神秘而遥远的星空

在孩子们面前变得触手可及

热爱航天的种子

开始在他们心中生根发芽

对航天的追梦之旅

也被用画笔一点点勾勒下来

随着活动不断深入

孩子们逐渐萌生了一个大胆的想法

他们希望自己的画能送到中国空间站

在新年之际

送给正在执行飞行任务的航天员叔叔阿姨

为了给孩子们圆梦

经过多方共同努力

这份“神秘礼物”如愿搭上了

飞往“天宫”的“天舟”

2个多月后

3名航天员如约开启了这份“神秘礼物”

惊喜之余

他们决定在中国空间站里举办

这场史无前例的天宫画展

这场“接地气”的画展

让青春之美与星空之美跨越时空

在中国人自己的“太空家园”里完美交融

航天员们希望

通过这种极具仪式感的方式

向更多人传递孩子们的梦想

点燃更多人的追梦热情

出品：李学勇、陈凯星、邹声文

监制：黄明、李砺寒、齐慧杰

策划：李国利、黄庆华

海报设计：潘红宇

文案：王浩程

编辑：张家溪

新华社解放军分社

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中国载人航天工程办公室新闻宣传局

中国航天员中心

联合出品

(责编：温璐、代晓灵)