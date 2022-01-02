原标题：青年学子对话航天员：航天梦激励青年奋发向上

2022年的第一天，注定会值得许多年轻人铭记。

这一天，“元旦京港澳天宫对话”活动举行，在北京、香港、澳门分别设置的3个会场上，数百名来自清华大学、香港大学、澳门大学的年轻人，与3位正在浩瀚太空“出差”的航天员互动交流。

这一天，来自澳门的清华大学学生陈希蕴怀着激动的心情早早来到现场，如果能有机会与航天员对话，她想为3位航天员送上一份节日祝福：“今天是元旦，我希望能在祖国大地上对航天员说一句‘元旦快乐’！”

这一天，清华大学航天航空学院飞行器设计专业博士生李浩然代表同学们在现场向航天员提问，得到回答后，他激动地告诉中青报·中青网记者：“航天的接力棒好像就要传到我们手上了！”

尽管冬天还没有过去，但中国载人航天精神洞穿400公里从空间站送到地球的温暖，仿佛春风一般，足以推动许多青年学子的航天梦想扬帆起航。他们正在向上生长的梦想，就像他们观看天地对话时挺直的腰板一样，将撑起中国的脊梁。

10月16日，神舟十三号载人飞船成功发射，翟志刚、王亚平、叶光富将在天宫空间站核心舱在轨驻留6个月。这也是中国迄今时间最长的载人飞行。

1月1日15时15分许，备受期待的“元旦京港澳天宫对话”正式开始。

李浩然争取到了一个向翟志刚提问的机会。他问：“航天员日常训练强度很大，执行任务时也可能会遇到非常棘手的难题，载人航天精神是如何帮你们克服困难的？” 。

翟志刚回答：精神所在就是血脉所在，就是力量所在。他铿锵有力的声音从太空传来：“有国才有家！不论我们飞多高、飞多远，强大的祖国永远是我们最坚强的后盾，爱国主义永远是激励我们飞天的动力源泉。大家只要把国家利益摆在心中最高位置，就一定能一往无前，克服困难。”

在航天员大队的门围上有8个大字：祖国利益高于一切。在翟志刚看来，特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的载人航天精神，是航天战线接续传承的红色基因，是工程立项实施近30年来，工程全线人员爱党报国、自立自强、创新超越的生动写照。

他向中青报·中青网记者透露，再过几天，他就要去航天系统报到了，即将正式成为一名航天人。听到这个答案，他感觉自己提前体会到了这个大家庭的温暖。

翟志刚、王亚平、叶光富飞行乘组跟随神舟十三号上天时，李浩然正在找工作。他说：“虽然只是在电视机前，我也仿佛能感受到发动机的轰鸣，和火箭拔地而起时加速度带来的推背感！那是一种中国力量！我就是受到航天精神的感召才选择了这份事业。”

在李浩然看来，这种精神是必须被传承下去的，“我想把这种精神传承下去”。

能够参与这场活动，对于在清华大学航天航空学院进行空天发动机相关技术研究的博士生闻浩诚来说，也是一种非同寻常的体验。

航天员杨利伟乘坐神舟五号飞天时，闻浩诚正在上小学三年级，从那时起，他就一直有一个梦想——和杨利伟合影。他笑着告诉中青报·中青网记者：“如今能和天宫空间站的航天员‘共屏’，也算是圆了‘半个梦’了。”

1998年出生的小姑娘李沫潼也在现场聆听了航天员的故事，她现在是清华大学航天航空学院工程热物理研究所博士二年级学生。

2008年，翟志刚在神舟七号载人飞行任务中成功出舱，完成中国人首次太空行走。那一年，对于刚满10岁的李沫潼来说，包括航天、奥运会等在内的许多故事，都深深地激发了她“作为一个中国人的自豪感”。从那以后，“将人生经历融入国家重大事件、节点或者重大工程当中”，就成了她的梦想。

在这些年轻人看来，中国过去在航天领域取得的种种成绩，“是祖国强盛的证明”，而航天梦作为一个中国梦的一个缩影，足以激励一代代青年奋发向上。

有梦想只是第一步，青年学子也很想知道如何使得梦想成真。

在出征太空之前，叶光富经过了漫长的等待。他以亲身体会回答了这个问题：“年轻人需要静得下心，沉得下气、练就好本领、踏踏实实一步一个脚印朝着自己梦想方向前进。”

叶光富的回答对来自澳门的清华大学学生陈希蕴触动很深，她说：“只要心中有梦想，再大的事情都能完成，没有什么事情比登天还难。我们只要坚持就能梦想成真。”

王亚平则告诉青年学生：“在中国，只要有梦想、只要去奋斗，就一定会心想事成。探索太空永无止境，中国人探索的脚步必将会迈得更稳更远，奋斗的舞台也会越来越大。”

在接近这场天地对话的尾声时，王亚平还给同学们送上了一个“惊喜”——天宫空间站举办了首场“太空画展”。这场画展的主题是“青春与星空对话”，那些充满想象力的儿童画，出自全国各地的小朋友们之手。《太空友谊》《太空动物园》《星际列车》等一张张色彩斑斓的画，不但点亮了太空的新年，也仿佛点亮了中国航天未来的希望。

在活动现场结束后，港澳青年代表还不舍离去，举起“我们的征途是星辰大海”的字牌，站在活动现场的空间站背景前笑着合影。合影结束后，来自澳门的清华大学学生叶智丰告诉中青报·中青网记者：“我们很希望将来可以为我们中国的航天事业做出贡献。”(记者 张茜)

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