解丽

原标题：首批认可82项境外职业资格

推出首批认可82项境外职业资格、简化外籍人才创办企业登记材料、允许社会资本举办外籍人员子女学校……昨日，2021年北京市优化营商环境“提高人才流动便利度”新闻发布会召开。市人力社保局、市市场监管局、市教委发布了有关政策。

首批认可82项

境外职业资格

市人力社保局表示，为提高人才流动便利度，助力首都优化营商环境，吸引境外高水平专业人员来京创新创业，北京积极探索国际职业资格认可工作，首次发布了《国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区境外职业资格认可目录（1.0版）》（以下简称《目录》）。《目录》首批认可82项境外职业资格，涉及金融、教育、科技服务、体育运动等北京经济社会发展急需专业领域，如金融分析师、精算师、软件开发人员、滑雪教练等职业资格；覆盖美、英、德、法、新加坡等15个国家和地区。

对持有《目录》中境外职业资格的外籍人员，其境外从业经历可视同境内从业经历；在办理工作许可业务时，不受学历、学位、工作经历限制，年龄可放宽至65周岁（高精尖产业领域可放宽至70周岁）；在办理出入境业务时，可办理有效期5年以内的多次签证或居留许可，符合条件的纳入办理永久居留便利通道，口岸签证政策恢复后可向公安机关口岸签证部门申请口岸签证。

同时，对持有《目录》中境外职业资格、与在京单位建立人事劳动关系的中国籍人员，符合条件的纳入本市人才引进和工作居住证办理范围。北京青年报记者了解到，目前一位来自朝阳区跨境电商高新企业的员工，就成为本市首位通过这项便利政策，成功办理北京市工作居住证的专业人员。

市人力社保局相关负责人表示，下一步，将对《目录》进行动态调整，在北京急需发展的科技、金融、教育等领域做“加法”；对含金量退化的也会做“减法”。

社会资本可以开办

外籍人员子女学校

市教委相关负责人指出，本市修订了《北京市外籍人员子女学校管理办法》，明确规定“在北京合法设立的……中国国家机构以外的社会组织或个人，利用非国家财政性经费，可依据本办法申请开办外籍人员子女学校”。“目前，已有1所由社会组织申办的外籍人员子女学校获得区教委批准办学”。

政策的实施将为国际人才和引进人才子女提供更加多元的就学选择和更加优质的教育服务，更好地吸引和留住人才，有力服务本市“四个中心”和“两区”建设。下一步，市教委将继续做好放开民间资本举办外籍人员子女学校后的政策调研、监督管理，指导各区教委提高国际教育管理能力和服务水平。

全市外资企业

同比增4.76%

市市场监管局指出 ，本市已进一步扩大外籍人员持外国人永久居留身份证创办企业享受国民待遇的领域和区域，支持外籍人才创办企业。简化外籍人才创办企业登记材料，持外国人永久居留身份证登记的，无需提交公证、认证文件。同时，签订京津冀三地互认文件，服务外商投资便利化。

据统计，截至2021年11月底，全市外资企业存量33905户，同比增长4.76%。2021年1-11月，新设外资企业3035户，同比增长26.50%。

市市场监管局相关负责人指出，下一步，将支持简化版公证文书材料。同时，会同公安部门、经信等部门加强对外国人永久居留身份证信息共享应用，完善实名认证渠道，依托北京市统一身份认证平台，探索实现持外国人永久居留身份证的外籍人员通过“e窗通”平台在线办理企业登记业务。

文/本报记者 解丽

(责编：熊旭、刘圆圆)