人民网北京12月30日电 近日，教育部基础教育司在北京召开“基础教育国家级优秀教学成果推广应用工作推进会”。

教育部基础教育司司长吕玉刚指出，“双减”背景下，优秀教学成果推广应用工作非常必要，而且更加迫切。校内实现应教尽教、学生学足学好，要发挥推广应用先进教学成果的积极作用，改造课堂教学，提高教育教学质量。

吕玉刚说，总体上看，一年来，各地扎实开展基础教育国家级优秀教学成果推广应用工作，探索出了一些行之有效的推广应用模式及路径，促进、支撑了基础教育教学改革，整体工作初见成效。

四川省成都市示范区在应用王月芬团队成果中不断融合创新，形成了“成都版作业指南1234” 。其中，“1”即一个宗旨：立德树人、减负提质；“2”即两个抓手：科学合理设计作业、精准高效实施作业；“3”即三大特色：基于课程视域凸显素养导向、立足单元统整树立系统观念、借助典型案例强化示范引领；“4”即四级联动：市级指导、区县研讨、学校细化、教师实施。该指南有力地提升了全市教师的作业设计和实施能力，开创作业建设新格局。贵州师范大学原副校长吕传汉教授及其团队在推广“中小学数学‘情境-问题’教学”成果中，整体提升示范区教师的教育教学水平和专业素养。兰州大学“同动同静复式教学”成果开创多种研修模式，逐步形成菜单式培训的“兰大模式”，为提升边远小规模学校课堂教学质量找到了新路子。而在探索成果推广模式及“本土化”应用路径上，北京市海淀区教师进修学校成果推广团队探寻了一条基础教育优质均衡发展的新路径。

据悉，会议采用线上线下相结合的形式进行。来自32个省级教育行政部门代表、60个成果推广应用示范区和相关学校人员、74项成果持有方代表、部分省级教育学会代表共10万余人参加会议。（孙竞、实习生张若琳）

(责编：温璐、秦华)