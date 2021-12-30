日前，“考亭论坛——建本文化分论坛暨第三届建本文化学术研讨会”在南平市建阳区举行。此次论坛的主题是：建本——朱子理学思想走向世界的重要媒介。

据悉，建本又称“建安本”“麻沙本”，是古代建阳麻沙、崇化（今书坊乡）一带刻印的古籍，始于五代，兴于宋，盛于明，衰于清。南宋时建阳是全国三大雕版印书中心之一，刻印书籍的数量居全国之冠，因此有“图书之府”的美誉。

福建省委宣传部副部长叶燊表示，希望南平和建阳加强对建本文化的传承保护和对其印刷文化内涵的深入理解，大力弘扬“图书之府”敢为人先的创新精神，进一步提升建本文化品牌效应。

北京大学图书馆副馆长、新闻与传播学院研究员祝帅认为，传统文化在当代焕发生命力，一方面需要利用好新媒体进行国内国际的传播,吸引更多年轻人的关注；另一方面，从专业领域来说，当代书法、美术方面的创新都应从建本这样的传统文化、传统书籍中吸取营养，用现代的方式进行表达。

河北大学新闻传播学院教授、博士生导师田建平指出，一定要加强对建本文化的各方面保护，包括普查、调查以及所在的环境、资源等，进一步完善队伍建设和相关政策等。

福建省南平市委常委、宣传部部长刘用通表示，期待以此次活动为契机，充分发挥专家学者和高端智库的作用，推动建本文化创造性转化、创新性发展，让建本文化在新时代焕发出更加璀璨夺目的光彩。

活动现场还举行了电影纪录片《建本流香》点映式，组织观看北京大学“建本文化周”系列活动相关视频，建阳区人民政府与北京大学新闻与传播学院签署了建本文化交流合作框架协议。

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)