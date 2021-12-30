“青春就要在寒来暑往中踏遍山路。扎根基层，才是青春该有的样子！”“我时刻提醒自己要‘想到’和‘做到’——要时刻想到人民，要把事做到实处。”今年暑假，来自山西大学的一群年轻学子积极响应国家号召，主动选择到基层中淬炼。

活动开始前，山西大学注重加强岗前涉及组织纪律、实践安全、知识技能等覆盖多方面的培训，同时大力开展理想信念教育，并配备教师和工作干部提供专业指导，以突出实践育人效果，保障基层锻炼项目的顺利进行。如结合党史学习教育，开展红色精神、国家战略等方面的宣讲；围绕全面推进乡村振兴和企业发展的主题进行社会调查，撰写调研报告；结合地方发展实际，参与志愿服务活动，为地方和企业实现高质量发展建言献策等。

在基层实践的过程中，同学们根据所学专业、技能特长，助力解决工作中面临的问题难题，广泛开展各种志愿服务活动和相关主题宣讲。在古县，26名成员积极参与古县建县50周年活动，并结合所学专业举办“数据安全与隐私”“文旅融合的发展”“青少年心理健康与建设”等专题讲座10余场；在灵石，20名成员利用周末开展疫苗接种、国防教育、文明城市创建等志愿服务活动，举办“青铜器知识科普”“党史小课堂”等10余场公益微课堂。

“想起孩子们一张张充满求知欲的脸，我感到非常满足，也很感慨。”在灵石县宣传部新时代文明实践中心工作时，文物与博物馆专业的宋子良同学发现民众对本地所拥有的灵石旌介商代墓葬等优质历史文化资源了解较少，带着“学有所用，服务基层”的愿望，他与其他同学合作开展青铜器知识科普微课堂，向灵石县部分中小学生科普家乡的历史文化，希望能树立孩子们对家乡历史文化的自信心。

“我们本地就有优质丰富的文化资源，我们应该为此感到自豪，也更应该去了解它们，并自信地向外展示。”宋子良说。

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)