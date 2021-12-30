活动现场。北京电影学院供图

人民网北京12月30日电 日前，建党百年百首红色经典影视歌曲评选发布暨北京电影学院庆祝中国共产党建党一百周年大型文艺演出在北京电影学院举办，主题是“北京电影学院红色基因的传承与未来”。

北京电影学院党委副书记、副校长胡智锋表示，红色经典影视歌曲以顽强的生命力、广泛的传播性和紧迫的使命感催人奋进，经久不衰。北京电影电影学院将以此次活动为契机，继续传承优秀红色歌曲，弘扬经典音乐文化，用音乐讲故事，让音乐谱心声，用歌声祝福党的百岁生日。

据了解，晚会采取“全景式”的呈现与观赏模式，由七个故事章节组成，在讲述中国电影人奋斗历程的同时，也串联起优秀的中华儿女在中国共产党的领导下展开的一系列为了民族独立和人民所做的一些列的伟大斗争。七个篇章依次为：《从武汉到延安》、《渡江！渡江！》、《抗美援朝》、《社会主义建设》、《消失的半个五八班》、《不忘初心》，全方位，多元化地展现中国共产党领导下的每一代电影人的奋斗之路。

活动现场。北京电影学院供图

晚会现场公布了“建党百年百首红色经典影视歌曲”名单，其中包括电视剧《便衣警察》主题曲《少年壮志不言愁》（雷蕾）、电视剧《黎明之前》兄弟（刘思军）、电视纪录片《共和国之恋》主题曲《共和国之恋》（刘为光）、电视剧《康熙王朝》主题曲《向天再借五百年》（张宏光）、电影《我和我们》主题曲《我和我们》（王锦麟）、电视剧《刑警本色》主题曲《我不能输》（王晓锋）等。

据悉，此次活动由北京电影学院表演学院和声音学院承办，是学校打造的党史学习教育“五个一”特色活动之一。（翁奇羽、实习生迟翔宇）

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)