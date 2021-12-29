人民网北京12月29日电 日前，以“以课程思政为抓手 深入落实立德树人根本任务”为主题，首都经济贸易大学召开2021年课程思政建设推进会，总结一年来首经贸推进课程思政建设工作的成效和经验。

据介绍，今年以来，首经贸全面推进课程思政建设。一是加强顶层设计，党政协同推进，全校形成了开展课程思政建设的强大合力。二是广泛动员，激发了大家开展课程思政建设的积极性。三是加强组织领导，学院各级组织、各个部门积极参与，主动承担责任。四是学校建立课程思政建设的平台，加强课程思政建设的规范性。五是充分发挥好学院主体作用。各学院把课程思政建设纳入工作整体谋划，院系行政负责人、专业负责人扛起了“课程思政”“专业思政”建设的责任。

“推进课程思政建设，促进各门课程‘守好一段渠、种好责任田’，是落实立德树人根本任务的重要一环。”会上，北京市委教育工委副书记李军锋对首经贸课程思政建设工作给予肯定。李军锋指出，首经贸积极探索，主动作为，做了大量开创性工作，在校内形成了“课程门门有思政 教师人人讲育人”的生动局面，为北京高校课程思政建设作出了示范和表率。

李军锋表示，希望学校以此次推进大会为契机，更加有效激发全体教师“为党育人 为国育才”的主体活力，努力建设全面覆盖、类型丰富、层次递进、相互支撑的课程思政体系。一是教育引导学生从党的百年奋斗征程中汲取精神滋养和前行力量；二是立足首都治理生动实践讲好“北京故事”，提升课程思政的吸引力和感染力；三是更好发挥实践育人重要作用，主动服务国家重大战略和北京“四个中心”建设，引导师生将论文写在京华大地上；四是充分发挥基层党组织，特别是教师党支部在推进课程思政建设中的战斗堡垒作用，把基层党建工作和育人工作紧密融合，真正以高质量的党建引领学校高质量发展。

首都经济贸易大学党委书记韩宪洲表示，培养中国特色社会主义事业的建设者和接班人，是当前高等教育、高等学校的主旋律，也是新时代教育的重要要求。在今后推进课程思政建设的工作中，学校要继续坚持认识的深化提升，聚焦引导教师自觉做到“教育者先受教育”；要全面推进专业思政建设，聚焦“专业培养目标”，一体化推进专业思政与课程思政建设；要继续深化课程思政，聚焦“课程门门有思政，教师人人讲育人”。

韩宪洲指出，要落实好善用“大思政课”的要求，聚焦“把思政小课堂同社会大课堂相结合”；要重视课程思政建设带来的溢出效应，聚焦“课程思政是落实立德树人的有效载体、有力抓手”。同时，要探索学校各级党组织推进课程思政的有效做法，聚焦“新时代学校党建新特点、新特色”。

当天，在交流发言和示范展示环节，该校多位教师代表、教师团队等聚焦学校推进课程思政建设的具体举措、学院开展专业思政建设的思路、党支部推进课程思政建设路径等话题进行了现场分享和展示。（李依环、实习生丁元贺）

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