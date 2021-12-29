人民网北京12月29日电 日前，中国公共管理学术年会（2021）暨第七届公共管理青年学者论坛在北京师范大学珠海校区举行。本次会议的主题为“面向‘十四五’：中国公共管理学科的转型与重构”。

大会联席主席、中国管理现代化研究会公共管理专业委员会秘书长、清华大学公共管理学院常务副院长朱旭峰指出，公共管理学术共同体需要进一步探讨以下命题：公共管理研究如何更好地服务国家治理体系的优化；公共管理学科如何培养出更加优质的复合型学术人才，既能够用规范的社会科学方法解释中国治理体系特点和优势，又能够用国际社会听得懂的语言“讲好中国治理体系故事”。

国务院公共管理学科评议组联合召集人、武汉大学政治与公共管理学院教授丁煌提出了对公共管理学科未来发展的希望，即理清学科的根基与核心，根据社会发展需要弥补学科短板，彰显学科的中国特色，强化学科发展的比较视野与全球视野。

大会联席主席、北京师范大学政府管理学院院长章文光介绍，本届年会创新性地设置了组稿摘要的投稿模式，共收到有效投稿914篇，来自298个机构，覆盖52个研究领域，均创历届新高，有力地推进了公共管理学术共同体的建设。

在主旨报告环节，来自清华大学、北京大学、华中科技大学、厦门大学、西安交通大学、东北大学的7位资深公共管理专家学者围绕中国公共管理学科的转型与重构、当前中国公共管理学科的重要研究领域与研究问题、如何讲好中国故事、推动国家治理体系与治理能力现代化等方面分享观点。

论坛上，来自国内公共管理学科的近百位学者分别围绕公共部门人力资源管理、土地政策与城乡融合、乡村治理与贫困治理等22个主题进行了热烈深入的学术探讨。

据悉，本次会议由中国管理现代化研究会公共管理专业委员会、中国管理现代化研究会青年工作委员会主办，北京师范大学珠海校区、北京师范大学政府管理学院和北京师范大学政府治理研究中心承办。（孙竞、实习生迟翔宇）

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