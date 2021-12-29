人民网北京12月29日电 （记者郝孟佳）教育部今天举行新闻发布会，介绍推进中小学改厕工作的有关情况。教育部发展规划司司长刘昌亚表示，农村中小学改厕是一件意义非常深远的工作，要从如厕开始就培养学生讲卫生、爱护公物的文明意识，规范学生如厕行为，提升学生卫生健康文明素养。

刘昌亚表示，以前，农村学校旱厕蹲位不够、男女蹲位比例不合理、地面高低不平、容易积水、设施不全，确实条件非常差。“现在改的主要还是非卫生厕所，我们要提升整个农村文明的程度，如果孩子们养成了文明的习惯，一定会影响到家庭，一定会对建设社会主义现代化强国具有重要的意义。”

贵州省教育厅党组书记、厅长邹联克在发布会上表示，贵州很多农村学校原来都是旱厕，甚至有些学校就没有卫生厕所，厕所革命改善了农村学校学习生活环境，培养了学生良好的生活习惯。厕所改造之后，整个校园文明也有了很大提升，对乡村文明的振兴起到了极大的推动作用。广大的老百姓和学生深切地感受到了党和国家对孩子的关心，对未来的关心。

在河南省修武县大位村小学校长马静看来，通过中小学厕所革命，学生的文明素养有了明显的提高。第一，如厕之后，孩子们用过的手纸知道入篓，也能及时洗手，逐渐养成了良好的卫生习惯。第二，组织高年级的学生参与管理，打扫厕所卫生，也让他们体会到了劳动的价值和意义，低年级的学生不仅学会了怎样规范如厕，还体会到要爱惜哥哥姐姐的劳动成果，孩子们的集体意识和责任意识增强了。第三，孩子们的思想观念发生了很大的变化。厕所就应该是干净、卫生的观念在孩子们的心中慢慢树立了起来。孩子们爱护公物、节约用水等文明意识，还有保持个人清洁卫生的健康意识更强了。

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